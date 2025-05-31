ВСУ держат в плену более 500 уроженцев ДНР

Около 530 уроженцев ДНР в настоящий момент находятся в плену на Украине. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
«На сегодняшний день то количество граждан, которое к нам обратилось — это 530 заявлений, это, примерно, понимаю, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные, либо прямые доказательства», — сообщила Морозова в интервью РИА Новости.
По словам омбудсмена, вся доступная информация была направлена в Министерство обороны Российской Федерации. Ожидается, что российские переговорщики смогут использовать эту информацию для обеспечения возвращения задержанных граждан.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, в ходе которых стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». В результате нескольких этапов обмена домой вернулись 880 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, а освобожденные проходили медицинское обследование и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.
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