ВСУ держат в плену более 500 уроженцев ДНР

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Морозова рассказала, сколько граждан ДНР находятся в плену
Морозова рассказала, сколько граждан ДНР находятся в плену Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 530 уроженцев ДНР в настоящий момент находятся в плену на Украине. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

«На сегодняшний день то количество граждан, которое к нам обратилось — это 530 заявлений, это, примерно, понимаю, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные, либо прямые доказательства», — сообщила Морозова в интервью РИА Новости.

По словам омбудсмена, вся доступная информация была направлена в Министерство обороны Российской Федерации. Ожидается, что российские переговорщики смогут использовать эту информацию для обеспечения возвращения задержанных граждан.

Ранее, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, в ходе которых стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». В результате нескольких этапов обмена домой вернулись 880 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, а освобожденные проходили медицинское обследование и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.

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Около 530 уроженцев ДНР в настоящий момент находятся в плену на Украине. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. «На сегодняшний день то количество граждан, которое к нам обратилось — это 530 заявлений, это, примерно, понимаю, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные, либо прямые доказательства», — сообщила Морозова в интервью РИА Новости. По словам омбудсмена, вся доступная информация была направлена в Министерство обороны Российской Федерации. Ожидается, что российские переговорщики смогут использовать эту информацию для обеспечения возвращения задержанных граждан. Ранее, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, в ходе которых стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». В результате нескольких этапов обмена домой вернулись 880 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, а освобожденные проходили медицинское обследование и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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