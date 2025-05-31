Россия ждет, что в Германии случится экономический коллапс в результате проводимой ею неэффективной политики в стране. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Упырь по имени [Йоханн] Вадефуль говорит, что он больше не ждет полного поражения России из-за наличия у нее ядерного потенциала. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», — написал Медведев в соцсети X.
Ранее Йоханн Вадефуль в интервью Suddeutsche Zeitung заявлял, что Германия больше не ставит целью военное поражение России, поскольку конфликт, по его мнению, завершится за столом переговоров. Он также подчеркнул, что неопределенность поддержки Украины со стороны США требует от Евросоюза поиска новых решений, а западные страны должны усилить позиции Киева на переговорах.
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