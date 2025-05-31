«Заплатим, если сядете вдвоем»: россияне пожаловались URA.RU на самолетный коллапс в Египте

Россияне пожаловались на задержку рейса UJ611 в аэропорту Шарм-эш-Шейха
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры египетской авиакомпании пожаловались на длительную задержку рейса
Пассажиры египетской авиакомпании пожаловались на длительную задержку рейса Фото:

Российским пассажирам египетской авиакомпании AlMasria предложили скидку в 400 долларов, если они посадят детей к себе на колени. В самолете не хватает мест. Об этом URA.RU рассказала россиянка Ирина, которая сейчас летит этим рейсом.

«На 10 рядов мест не хватает. Предлагают тем, у кого дети, посадить их к себе на коленки. За это дадут скидку в 400 долларов. У них реально народу больше, чем мест», — рассказала Ирина.

Ранее пассажиры пожаловались на задержку рейса UJ611. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шарм-эш-Шейха сегодня, однако люди долго ждали отправления. По словам россиянки, ее и остальных пассажиров не обеспечили ни водой, ни едой, ни дополнительной информацией. В аэропорту люди находились с трех часов ночи.

«Этого рейса не было и нет на онлайн-табло вылета аэропорта Шарм-эш-Шейха. Агентство, продавшее авиабилеты говорит, что является только посредником и никакого отношения к рейсу и проданным авиабилетам не имеет, говорит обращаться в авиакомпанию. Авиакомпания египетская, на письма по электронной почте не отвечает, на связь не выходит. Водой и питанием пассажиров не обеспечивают, отель не предоставляют, никакой информации людям», — сообщила Ирина.

Ближе к вечеру самолет людям все же предоставили. Они приземлятся в аэропорту Шереметьево.

URA.RU отправили запрос в авиакомпанию AlMasria. В случае ответа комментарий будет опубликован.

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Российским пассажирам египетской авиакомпании AlMasria предложили скидку в 400 долларов, если они посадят детей к себе на колени. В самолете не хватает мест. Об этом URA.RU рассказала россиянка Ирина, которая сейчас летит этим рейсом. «На 10 рядов мест не хватает. Предлагают тем, у кого дети, посадить их к себе на коленки. За это дадут скидку в 400 долларов. У них реально народу больше, чем мест», — рассказала Ирина. Ранее пассажиры пожаловались на задержку рейса UJ611. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шарм-эш-Шейха сегодня, однако люди долго ждали отправления. По словам россиянки, ее и остальных пассажиров не обеспечили ни водой, ни едой, ни дополнительной информацией. В аэропорту люди находились с трех часов ночи. «Этого рейса не было и нет на онлайн-табло вылета аэропорта Шарм-эш-Шейха. Агентство, продавшее авиабилеты говорит, что является только посредником и никакого отношения к рейсу и проданным авиабилетам не имеет, говорит обращаться в авиакомпанию. Авиакомпания египетская, на письма по электронной почте не отвечает, на связь не выходит. Водой и питанием пассажиров не обеспечивают, отель не предоставляют, никакой информации людям», — сообщила Ирина. Ближе к вечеру самолет людям все же предоставили. Они приземлятся в аэропорту Шереметьево. URA.RU отправили запрос в авиакомпанию AlMasria. В случае ответа комментарий будет опубликован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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