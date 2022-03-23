Любимые проекты пермского экс-губернатора пострадали от санкций

«Семья» ищет альтернативные товары в рамках проектов Олега Чиркунова Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Проекты «Правильное вино» и «Прямые поставки», которые инициировал бывший губернатор Пермского края, экс-владелец сети «Семья» Олег Чиркунов, оказались под угрозой из-за введенных против России санкций. Об этом URA.RU сообщила дивизионный директор Урала федерального ретейлера «Лента», бывшая управляющая сети магазинов «Семья» Ксения Новикова. Компания вынуждена искать альтернативы.

«Однозначного ответа на вопрос, будут ли в продаже все привычные товары, сегодня нет. Скорее всего, мы будем вынуждены искать альтернативу. Цены в Европе значительно выросли даже для внутреннего рынка, а, учитывая курс, сдерживать цены долго мы не сможем», — отметила Ксения Новикова. По ее словам, в этих обстоятельствах оказались все участники — покупатели, производители, импортеры.

Новикова отметила, что часть поставщиков приостановила отгрузки на неопределенный срок. Это связано в первую очередь с транспортировкой товаров. Но большинство, «несмотря на некоторые затруднения, вызванные текущей ситуацией», не останавливала отгрузки. Пока запасы, по ее словам, позволяют поддерживать количество товарных позиций на полках во многом, благодаря отлаженному сотрудничеству с зарубежными компаниями.

«Все ключевые поставщики ждут скорейшего возвращения на российский рынок. А мы прилагаем все усилия для того, чтобы удовлетворять желание пермяков в качественных товарах знакомых брендов», — сообщила Ксения Новикова.

«Правильное вино» и «Прямые поставки» — это проекты, которые родились и развивались по инициативе и при активном участии бывшего губернатора Олега Чиркунова после его ухода с должности. Многие позиции он находил лично в Европе и договаривался о поставке в Пермь. После продажи сети «Семья» «Ленте» было объявлено, что федеральный ретейлер сохранит проекты и масштабирует их на всю сеть.

Логистические цепочки поставки товаров оказались нарушены из-за веденных против России санкций со стороны Европы. Европейские лидеры признали, что они нацелены против граждан страны. Запад ведет экономическую, политическую и информационную войну с Россией, считает Путин. Они были инициированы в ответ на вынужденную спецоперацию РФ на Украине, направленную на защиту русских людей на Донбассе от геноцида.

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