Свердловское конструкторское бюро попало под новые санкции США

24 марта 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», расположенное в Каменске-Уральском (Свердловская область) попало в санкционный список США. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США. Кроме свердловского предприятия в список вошли 328 депутатов Госдумы РФ, глава «Сбера» Герман Греф, Госдума РФ как юрлицо и 47 предприятий российского военно-промышленного комплекса. УПКБ «Деталь» является ведущим предприятием России по разработке и изготовлению радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем. Предприятие было создано в середине 1950-х годов, в 2002 году вошло в корпорацию «Тактическое ракетное оружие». Ранее под западные санкции попадали такие предприятия, расположенные на территории Свердловской области, как «Уралвагонзавод», Уральский банк реконструкции и развития, а также топ-менеджеры свердловских предприятий и чиновники региона. Свои меры Запад объясняет тем, что от них должны пострадать российская экономика, социальная и гуманитарная сфера и все граждане РФ. Владимир Путин позднее заявил, что такие шаги имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.