Свердловское конструкторское бюро попало под новые санкции США

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В список также вошли депутаты ГД РФ и 47 предприятий ВПК Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», расположенное в Каменске-Уральском (Свердловская область) попало в санкционный список США. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США.

Кроме свердловского предприятия в список вошли 328 депутатов Госдумы РФ, глава «Сбера» Герман Греф, Госдума РФ как юрлицо и 47 предприятий российского военно-промышленного комплекса.

УПКБ «Деталь» является ведущим предприятием России по разработке и изготовлению радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем. Предприятие было создано в середине 1950-х годов, в 2002 году вошло в корпорацию «Тактическое ракетное оружие».

Ранее под западные санкции попадали такие предприятия, расположенные на территории Свердловской области, как «Уралвагонзавод», Уральский банк реконструкции и развития, а также топ-менеджеры свердловских предприятий и чиновники региона. Свои меры Запад объясняет тем, что от них должны пострадать российская экономика, социальная и гуманитарная сфера и все граждане РФ. Владимир Путин позднее заявил, что такие шаги имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», расположенное в Каменске-Уральском (Свердловская область) попало в санкционный список США. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США. Кроме свердловского предприятия в список вошли 328 депутатов Госдумы РФ, глава «Сбера» Герман Греф, Госдума РФ как юрлицо и 47 предприятий российского военно-промышленного комплекса. УПКБ «Деталь» является ведущим предприятием России по разработке и изготовлению радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем. Предприятие было создано в середине 1950-х годов, в 2002 году вошло в корпорацию «Тактическое ракетное оружие». Ранее под западные санкции попадали такие предприятия, расположенные на территории Свердловской области, как «Уралвагонзавод», Уральский банк реконструкции и развития, а также топ-менеджеры свердловских предприятий и чиновники региона. Свои меры Запад объясняет тем, что от них должны пострадать российская экономика, социальная и гуманитарная сфера и все граждане РФ. Владимир Путин позднее заявил, что такие шаги имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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