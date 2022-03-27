Новостройки Челябинска вошли в топ-10 по росту цен в России

Стоимость квадратного метра в новом доме составляет более 72 тысячи рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на недвижимость в России. Средняя стоимость квадратного метра в челябинской новостройке составила более 72 тысячи рублей.

«Челябинск вошел в десятку городов с существенным ростом цен на квартиры. Средняя стоимость квадратного метра челябинской новостройки в марте 2022 года составляет 72 тыс. 212 рублей. За год данная недвижимость подорожала на 42,4%», — сообщает «РБК-Недвижимость».

В своем рейтинге РБК ссылается на данные сайта «Авито». В десятку городов с существенным ростом цен помимо Челябинска вошли Самара (+44,8%), Волгоград (+43,2%), Ульяновск (+42,4%), Севастополь (+42,14%). Сильнее всего квартиры в новых домах подорожали в Краснодаре, на 71,6% — до 114,1 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Ростов-на-Дону с ростом на 68,7%, до 103,1 тыс. рублей за квадратный метр. Третьим городом по росту цен на новостройки за год стал Саратов (+60,7%, до 64,6 тыс. рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске дорожает вторичное жилье. Губернатор Алексей Текслер также призвал участников строительной отрасли пересмотреть региональные проекты с использованием импортных материалов и технологий.