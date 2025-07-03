Умер бывший вице-мэр Магнитогорска Чуприн

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался бывший вице-мэр по социальным вопросам Вадим Чуприн. Об этом сообщают местные СМИ.
«В Магнитогорске скончался бывший замглавы города Вадим Чуприн. Вадима Валентиновича не стало накануне, 3 июля.», — сообщает издание «Верстов.инфо».
Чуприн был вице-мэром дважды — в 1999 — 2001 годах и с 2013 по 2017 годы. Начиная с 1992 года он либо возглавлял, либо был заместителем главы Ленинского и Орджоникидзевского районов Магнитогорска. Был кандидатом исторических наук. Чуприну было 64 года.
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