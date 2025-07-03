В Челябинске на улице Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского в направлении центра ограничат движение для транспорта с 6 июля для строительства метротрама. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Движение транспорта по улице Каслинской будет частично ограничено с 6 июля. На участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского (по направлению к центру города) начинаются работы по строительству стартового котлована метротрамвая линии „Север — Юг“», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
На участке по направлению к центру Челябинска вводится ограничение движения транспорта. Двустороннее движение организуют по другой стороне улицы Каслинской. Общественный транспорт продолжит работу по прежним маршрутам.
На проспекте Победы ранее перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной для строительства метротрама. Движение на одной из ведущих дорог с центра на северо-запад города перекрыто на два года.
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