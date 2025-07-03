В Челябинскую область увеличили поставки арбузов

В Челябинской области увеличились поставки арбузов в семь раз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Поставки полосатых плодов увеличились в семь раз в сравнении с июнем прошлого года. В течение первого летнего месяца таможенники во взаимодействии с должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 90% от общего количества арбузов, ввезенных с начала года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что главным поставщиком в этом году стал Узбекистан. Все продовольственные партии выпускаются в приоритетном порядке. Арбузы проходят строгий фитосанитарный контроль и только после этого попадают на прилавки магазинов.
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