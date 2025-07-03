Челябинцев предупредили о тумане на дорогах

Водителей просят использовать противотуманные фары
В Челябинске из-за смены погоды появился туман. Водителям советуют быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщают специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы».
«В Челябинске водителям из-за тумана следует снизить скорость. Необходимо держать дистанцию и использовать противотуманные фары», — предупреждает ЕДДС-112 у себя в telegram-канале.
Ночью на Челябинск обрушился сильный дождь и грозы. В МЧС по региону жителей просили соблюдать меры безопасности.
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