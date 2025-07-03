03 июля 2025

Челябинцев предупредили о тумане на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят использовать противотуманные фары
Водителей просят использовать противотуманные фары Фото:

В Челябинске из-за смены погоды появился туман. Водителям советуют быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщают специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы».

«В Челябинске водителям из-за тумана следует снизить скорость. Необходимо держать дистанцию и использовать противотуманные фары», — предупреждает ЕДДС-112 у себя в telegram-канале.

Ночью на Челябинск обрушился сильный дождь и грозы. В МЧС по региону жителей просили соблюдать меры безопасности.

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В Челябинске из-за смены погоды появился туман. Водителям советуют быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщают специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы». «В Челябинске водителям из-за тумана следует снизить скорость. Необходимо держать дистанцию и использовать противотуманные фары», — предупреждает ЕДДС-112 у себя в telegram-канале. Ночью на Челябинск обрушился сильный дождь и грозы. В МЧС по региону жителей просили соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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