В Челябинске в библиотеке имени Пушкина госкомитет по делам ЗАГС региона дал старт празднованию Дню семьи, любви и верности. Как сообщает корреспондент URA.RU, в Пушкинском зале гостей ждала уникальная свадебная выставка, торжественная церемония бракосочетания и чествование семейных пар-юбиляров. С праздником поздравил замгубернатора области Вадим Евдокимов.
«В Челябинской области традиционно проходит много событий накануне самого семейного, самого радостного праздника — Дня семьи, любви и верности. Приятно, что эти мероприятия включают разные направления. Сегодня пройдет церемония бракосочетания молодой семьи. Радует, что люди, несмотря ни на что, влюбляются и женятся», — сказал Евдокимов.
Евдокимов также отметил, что с начала года в Челябинской области заключено более 5000 новых браков. Он подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей и передачи их из поколения в поколение. А также напомнил о выплатах и нагрудных знаках для юбиляров, проживших в браке 50, 60 и 70 лет, введенных по решению губернатора Алексея Текслера.
В залах библиотеки развернулась свадебная выставка, где представлены платья разных эпох и стилей, включая башкирское свадебное платье, которому более 100 лет, и аутентичные наряды народов, населяющих регион. Среди экспонатов также можно было увидеть старинные свадебные альбомы и украшения.
Состоялась и торжественная церемония бракосочетания Натальи Быковой и Павла Колесникова. С рождением семьи пару поздравила председатель госкомитета по делам ЗАГС области Людмила Рерих.
Рерих в беседе с URA.RU отметила, что День семьи стал особенно популярен среди молодежи. По ее словам, браков в регионе в этом году не меньше, чем в прошлые годы, а демография улучшается. Молодые семьи все чаще решаются на рождение двух и более детей.
Кульминацией стало чествование пар-долгожителей, среди которых Геннадий и Надежда Барбашовы. Они познакомились в 1947 году и 20 июля отметят золотую свадьбу. Также на площадке прошли дефиле коллекции авторских костюмов, мастер-класс по скрапбукингу, консультации по программе «Школа невест и мудрых женщин».
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