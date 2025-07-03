Рискует повторить судьбу ЧЭМК и «Макфы»: что известно о требовании Генпрокуратуры к ЮГК

Генпрокуратура требует передать ЮГК государству

03 июля 2025 в 17:25 Размер текста - 17 +

Компанию Струкова, который входит в список Forbes, требуют передать государству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» Генпрокуратура РФ подала в Советский районный суд Челябинска иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которые принадлежат вице-спикеру заксобрания региона Константину Струкову. «ЮГК» рискует стать уже четвертым крупным челябинским предприятием, переданным государству. Что известно об обстоятельствах дела к этому часу — в материале на URA.RU. В чем суть претензии к ЮГК от Генпрокуратуры РФ Генпрокуратура РФ 3 июля потребовала передать государству предприятие холдинга «ЮГК». Иск подан в Советский районный суд Челябинска. Предварительное слушание назначено на 8 июля на 14:00. Судья Калашников Константин Анатольевич, сообщили URA.RU в пресс-службе райсуда. Суд также принял обеспечительные меры по иску, но более подробного комментария не последовало. Позднее стало известно, что ФССП наложила арест на личные счета Струкова. Сейчас бизнес принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии надзорного ведомства, Струков незаконно получил контроль над ПАО «ЮГК» (капитализация превышает 180 млрд рублей, прибыль — 34 млрд рублей) и еще десятью компаниями. Все предприятия оформлены на дочь Александру Струкову, которая имеет гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. В ЮГК воздерживаются от комментариев. Но при этом отмечают, что добыча руды и производство золота продолжаются в обычном порядке. На личные счета Струкова наложен арест Скрин с сайта ФССП Обвал акций ЮГК После новости акции холдинга «ЮГК» обвалились на 12,31%. Снижение капитализации произошло всего за день. Стоимость акций ЮГК: 2 июля составляла 0,5744 рубля за штуку, 3 июня упала до 0,5037 рубля, а после — до 0,4865 рубля. Количество желающих продать акции превысило число покупающих, говорится в данных Мосбиржи. Кто такой Константин Струков Струков впервые попал в шахту в 1980 году, когда был студентом второго курса Магнитогорского горно-металлургического института. После окончания университета работал в Казахстане, где дорос до главы золотодобывающей артели «Труд» («Енбек»). Вернулся после распада СССР, а через три года ему предложили заняться убыточными золотыми шахтами в Пласте. Сейчас Струкова из списка Forbes считают фактическим хозяином — в лучшем смысле этого слова — Пластовского района. В середине 90-х шахты в Пласте пребывали в глубоком кризисе пока ими не занялся Струков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В муниципалитете — неплохое состояние инфраструктуры и существенно большие по сравнению с другими челябинскими территориями доходы. Струков также известен как меценат, который построил храмы, покупал произведения для картинной галереи, формировал призовые фонды для спортивных мероприятий. В 2000 году Струков впервые избрался в заксобрание Челябинской области. Сейчас занимает пост вице-спикера. ЮГК повторит судьбу ЧЭМК, «Арианта» и «Макфы»? У ЮГК есть все шансы быть национализированным, как это уже произошло с другими челябинскими холдингами, бывшие владельцы которых сумели «раскрутить» их до общенациональных и международных масштабов. Претензии к хозяевам Группы ЧЭМК, агрохолдингов «Ариант» и «Макфа» были схожи с теми, что сейчас предъявлены Струкову. Все попытки Антиповых, Аристовых и Юревичей оспорить решение до сих пор ни к чему не привели. Струков вложил средства в строительство храмов в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что еще отойдет государству в случае национализации «ЮГК»? В рамках иска Генпрокуратуры РФ государству могут отойти и другие активы. В том числе «Челябинск-Сити» — самый высокий бизнес-центр в городе. Также компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент». Струков готов был исправить нарушения В августе 2024 года Ростехнадзор потребовал приостановить деятельность челябинских карьеров холдинга на 90 дней. Причиной стало нарушение требований охраны труда и ненадлежащего контроля объектами. Суд поддержал решение. Работникам на время простоя гарантировали сохранение среднего заработка. Решение касалось 1,2 тысячи работников трех горно-обогатительных комбинатов. Накануне, 2 июля, сотрудники СКР и УФСБ провели обыски в офисах ЮГК. Обыски были связаны с уголовными делами о нарушениях природоохранного законодательства. На следующий день появилась информация, что Генпрокуратура РФ подала иск о национализации предприятия. В прошлом году Струков признал нарушения и заявил о намерении их исправить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура РФ подала в Советский районный суд Челябинска иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которые принадлежат вице-спикеру заксобрания региона Константину Струкову. «ЮГК» рискует стать уже четвертым крупным челябинским предприятием, переданным государству. Что известно об обстоятельствах дела к этому часу — в материале на URA.RU. Генпрокуратура РФ 3 июля потребовала передать государству предприятие холдинга «ЮГК». Иск подан в Советский районный суд Челябинска. Предварительное слушание назначено на 8 июля на 14:00. Судья Калашников Константин Анатольевич, сообщили URA.RU в пресс-службе райсуда. Суд также принял обеспечительные меры по иску, но более подробного комментария не последовало. Позднее стало известно, что ФССП наложила арест на личные счета Струкова. Сейчас бизнес принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии надзорного ведомства, Струков незаконно получил контроль над ПАО «ЮГК» (капитализация превышает 180 млрд рублей, прибыль — 34 млрд рублей) и еще десятью компаниями. Все предприятия оформлены на дочь Александру Струкову, которая имеет гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. В ЮГК воздерживаются от комментариев. Но при этом отмечают, что добыча руды и производство золота продолжаются в обычном порядке. После новости акции холдинга «ЮГК» обвалились на 12,31%. Снижение капитализации произошло всего за день. Стоимость акций ЮГК: 2 июля составляла 0,5744 рубля за штуку, 3 июня упала до 0,5037 рубля, а после — до 0,4865 рубля. Количество желающих продать акции превысило число покупающих, говорится в данных Мосбиржи. Струков впервые попал в шахту в 1980 году, когда был студентом второго курса Магнитогорского горно-металлургического института. После окончания университета работал в Казахстане, где дорос до главы золотодобывающей артели «Труд» («Енбек»). Вернулся после распада СССР, а через три года ему предложили заняться убыточными золотыми шахтами в Пласте. Сейчас Струкова из списка Forbes считают фактическим хозяином — в лучшем смысле этого слова — Пластовского района. В муниципалитете — неплохое состояние инфраструктуры и существенно большие по сравнению с другими челябинскими территориями доходы. Струков также известен как меценат, который построил храмы, покупал произведения для картинной галереи, формировал призовые фонды для спортивных мероприятий. В 2000 году Струков впервые избрался в заксобрание Челябинской области. Сейчас занимает пост вице-спикера. У ЮГК есть все шансы быть национализированным, как это уже произошло с другими челябинскими холдингами, бывшие владельцы которых сумели «раскрутить» их до общенациональных и международных масштабов. Претензии к хозяевам Группы ЧЭМК, агрохолдингов «Ариант» и «Макфа» были схожи с теми, что сейчас предъявлены Струкову. Все попытки Антиповых, Аристовых и Юревичей оспорить решение до сих пор ни к чему не привели. В рамках иска Генпрокуратуры РФ государству могут отойти и другие активы. В том числе «Челябинск-Сити» — самый высокий бизнес-центр в городе. Также компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент». В августе 2024 года Ростехнадзор потребовал приостановить деятельность челябинских карьеров холдинга на 90 дней. Причиной стало нарушение требований охраны труда и ненадлежащего контроля объектами. Суд поддержал решение. Работникам на время простоя гарантировали сохранение среднего заработка. Решение касалось 1,2 тысячи работников трех горно-обогатительных комбинатов. Накануне, 2 июля, сотрудники СКР и УФСБ провели обыски в офисах ЮГК. Обыски были связаны с уголовными делами о нарушениях природоохранного законодательства. На следующий день появилась информация, что Генпрокуратура РФ подала иск о национализации предприятия. В прошлом году Струков признал нарушения и заявил о намерении их исправить.