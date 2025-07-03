В Магнитогорске (Челябинская область) на продажу выставили ТК «Северо-Западный» за 350 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной площадке интернет-объявлений.
«В Магнитогорске продается торговый центр „Северо-Западный“. Объект полностью сдан в аренду, его ключевыми арендаторами являются гипермаркет низких цен „Маяк“ и магазин автозапчастей „Запчасти.рф“, Стоимость комплекса — 350 млн рублей», — говорится на сайте «Авито».
Комплекс расположен на земельном участке площадью 70 соток и включает два здания общей площадью около 5000 квадратных метров Инфраструктура объекта включает трансформаторную подстанцию с мощностью 175 кВт (с возможностью увеличения), газопровод, водоснабжение, канализацию и другие коммуникации.
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