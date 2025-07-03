03 июля 2025

В Магнитогорске на продажу выставили ТК «Северо-Западный» за 350 миллионов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из якорных арендаторов ТК является гипермаркет низкиx цен «Маяк"
Одним из якорных арендаторов ТК является гипермаркет низкиx цен «Маяк" Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) на продажу выставили ТК «Северо-Западный» за 350 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной площадке интернет-объявлений.

«В Магнитогорске продается торговый центр „Северо-Западный“. Объект полностью сдан в аренду, его ключевыми арендаторами являются гипермаркет низких цен „Маяк“ и магазин автозапчастей „Запчасти.рф“, Стоимость комплекса — 350 млн рублей»,  — говорится на сайте «Авито».

Комплекс расположен на земельном участке площадью 70 соток и включает два здания общей площадью около 5000 квадратных метров Инфраструктура объекта включает трансформаторную подстанцию с мощностью 175 кВт (с возможностью увеличения), газопровод, водоснабжение, канализацию и другие коммуникации.

Объект расположен в Магнитогорск по улице Энергетиков, 4с2
Объект расположен в Магнитогорск по улице Энергетиков, 4с2
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) на продажу выставили ТК «Северо-Западный» за 350 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной площадке интернет-объявлений. «В Магнитогорске продается торговый центр „Северо-Западный“. Объект полностью сдан в аренду, его ключевыми арендаторами являются гипермаркет низких цен „Маяк“ и магазин автозапчастей „Запчасти.рф“, Стоимость комплекса — 350 млн рублей»,  — говорится на сайте «Авито». Комплекс расположен на земельном участке площадью 70 соток и включает два здания общей площадью около 5000 квадратных метров Инфраструктура объекта включает трансформаторную подстанцию с мощностью 175 кВт (с возможностью увеличения), газопровод, водоснабжение, канализацию и другие коммуникации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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