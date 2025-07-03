03 июля 2025

Голодный медведь попал в фотоловушку в челябинском нацпарке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь сейчас ест все, что найдет в лесу (архивное фото)
Медведь сейчас ест все, что найдет в лесу (архивное фото) Фото:

В фотоловушку челябинского нацпарка «Таганай» попал голодный медведь. Правила безопасности при встрече с огромным хищником рассказали сотрудники парка.

«Этот красавец попался в фотоловушку в районе Откликного, а следы мы встречали и возле Двуглавой сопки. К середине лета у косолапых разгулялся аппетит, потому сейчас хозяин тайги ест всё, что попадётся под лапу», — уточнили в telegram-канале парка.

Зоологи отмечают, что когда медведю ничего не грозит, он не будет проявлять агрессию. И если мишка заметит людей, то, скорее всего, начнет наблюдать за ними с безопасного расстояния. Однако провоцировать его на действия не стоит. Так, не стоит бродить по лесу ночью. На тропе желательно обозначать себя песнями, свистом и ударами палкой. И категорически нельзя оставлять после себя различный мусор, особенно с остатками пищи. Для медведей это отличная приманка.

Голодный хищник наедает жирок на зиму
Голодный хищник наедает жирок на зиму
Фото:

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В фотоловушку челябинского нацпарка «Таганай» попал голодный медведь. Правила безопасности при встрече с огромным хищником рассказали сотрудники парка. «Этот красавец попался в фотоловушку в районе Откликного, а следы мы встречали и возле Двуглавой сопки. К середине лета у косолапых разгулялся аппетит, потому сейчас хозяин тайги ест всё, что попадётся под лапу», — уточнили в telegram-канале парка. Зоологи отмечают, что когда медведю ничего не грозит, он не будет проявлять агрессию. И если мишка заметит людей, то, скорее всего, начнет наблюдать за ними с безопасного расстояния. Однако провоцировать его на действия не стоит. Так, не стоит бродить по лесу ночью. На тропе желательно обозначать себя песнями, свистом и ударами палкой. И категорически нельзя оставлять после себя различный мусор, особенно с остатками пищи. Для медведей это отличная приманка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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