В фотоловушку челябинского нацпарка «Таганай» попал голодный медведь. Правила безопасности при встрече с огромным хищником рассказали сотрудники парка.
«Этот красавец попался в фотоловушку в районе Откликного, а следы мы встречали и возле Двуглавой сопки. К середине лета у косолапых разгулялся аппетит, потому сейчас хозяин тайги ест всё, что попадётся под лапу», — уточнили в telegram-канале парка.
Зоологи отмечают, что когда медведю ничего не грозит, он не будет проявлять агрессию. И если мишка заметит людей, то, скорее всего, начнет наблюдать за ними с безопасного расстояния. Однако провоцировать его на действия не стоит. Так, не стоит бродить по лесу ночью. На тропе желательно обозначать себя песнями, свистом и ударами палкой. И категорически нельзя оставлять после себя различный мусор, особенно с остатками пищи. Для медведей это отличная приманка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!