В Челябинской области прибыль предприятий за год снизилась на четверть

Предприятия Челябинской области в январе-апреле 2025 года получили прибыль в размере 112,8 млрд рублей, в то время как за четыре месяца прошлого года она достигала 150 млрд рублей. Таким образом прибыль сократилась на 25%. Об этом свидетельствуют свежие данные Челябинскстата.
В то же время за январь-апрель 2025 года сальдо прибылей и убытков — 81,7 млрд руб., в то время как год назад положительный сальдированный результат достигал 126 миллионов. А доля прибыльных организаций за год снизилась с 72,9 до 70%. Задолженность предприятий — дебиторская, кредиторская и по кредитам банкам и займам — увеличилась за год с 1,268 до 1,428 трлн рублей.
«По состоянию на конец апреля 2025 года по кредиторской задолженности отмечался наибольший уровень, по задолженности по кредитам банков и займам — наименьший. Наибольший уровень просроченной составляющей наблюдался по дебиторской задолженности, наименьший — по задолженности по кредитам банков и займам», — отметили в Челябинскстате. Информация собрана без учета субъектов малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений.
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