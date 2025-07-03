Ректор Академии Русского балета, народный артист Николай Цискаридзе опубликовал снимок с острова Веры на Тургояке в Челябинской области. Так артист попытался передать кусочек атмосферы с Урала, где прошли выпускные концерты Академии русского балета.
«И кусочек атмосферы Урала для Вас. На фото — остров Веры на Тургояке. Очень душевные гастроли Академии получились в этом году», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале.
Артист напомнил, что сегодня отмечается день отдыха от праздников! Как бы человек не любил весело проводить время, но бесконечные развлечения тоже могут утомить. «Душа требует тишины и спокойного времяпрепровождения», — добавил артист.
Цискаридзе приезжал в Челябинск в конце июня на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Мероприятие завершилось выпускными концертами Академии русского балета под руководством Цискаридзе.
После мероприятия артист вместе с супругой губернатора Ириной Текслер и своими воспитанниками посетил Храм Александра Невского, Челябинский трубопрокатный завод, озеро Тургояк и провел творческую встречу с жителями.
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