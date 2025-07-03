03 июля 2025

Цискаридзе поделился атмосферным снимком с челябинского озера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цискаридзе утверждает, что отдыхать от праздников тоже необходимо
Цискаридзе утверждает, что отдыхать от праздников тоже необходимо Фото:

Ректор Академии Русского балета, народный артист Николай Цискаридзе опубликовал снимок с острова Веры на Тургояке в Челябинской области. Так артист попытался передать кусочек атмосферы с Урала, где прошли выпускные концерты Академии русского балета.

«И кусочек атмосферы Урала для Вас. На фото — остров Веры на Тургояке. Очень душевные гастроли Академии получились в этом году», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале.

Артист напомнил, что сегодня отмечается день отдыха от праздников! Как бы человек не любил весело проводить время, но бесконечные развлечения тоже могут утомить. «Душа требует тишины и спокойного времяпрепровождения», — добавил артист.

Цискаридзе приезжал в Челябинск в конце июня на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Мероприятие завершилось выпускными концертами Академии русского балета под руководством Цискаридзе.

После мероприятия артист вместе с супругой губернатора Ириной Текслер и своими воспитанниками посетил Храм Александра Невского, Челябинский трубопрокатный завод, озеро Тургояк и провел творческую встречу с жителями.

Николай Цискаридзе на острове Веры в Челябинской области
Николай Цискаридзе на острове Веры в Челябинской области
Фото:

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Ректор Академии Русского балета, народный артист Николай Цискаридзе опубликовал снимок с острова Веры на Тургояке в Челябинской области. Так артист попытался передать кусочек атмосферы с Урала, где прошли выпускные концерты Академии русского балета. «И кусочек атмосферы Урала для Вас. На фото — остров Веры на Тургояке. Очень душевные гастроли Академии получились в этом году», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале. Артист напомнил, что сегодня отмечается день отдыха от праздников! Как бы человек не любил весело проводить время, но бесконечные развлечения тоже могут утомить. «Душа требует тишины и спокойного времяпрепровождения», — добавил артист. Цискаридзе приезжал в Челябинск в конце июня на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Мероприятие завершилось выпускными концертами Академии русского балета под руководством Цискаридзе. После мероприятия артист вместе с супругой губернатора Ириной Текслер и своими воспитанниками посетил Храм Александра Невского, Челябинский трубопрокатный завод, озеро Тургояк и провел творческую встречу с жителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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