Что известно о челябинском миллиардере из Forbes Струкове, чей бизнес национализируют

Генпрокуратура подала иск о передаче государству компании ЮГК

03 июля 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Константин Струков стал очередным челябинским промышленником, к бизнесу которого возникли вопросы у Генпрокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» Вчерашний визит сотрудников ФСБ в офисы компании «Южуралзолото» — крупнейшего актива вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова — оказался предвестием куда более масштабных событий. Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК», что фактически означает национализацию одного из крупнейших золотодобывающих холдингов страны. Что известно о подоплеке событий и основателе компании — в материале URA.RU. Золото Струкова Новость по теме ФСБ обыскала челябинские офисы «Южуралзолото» Впервые второкурсник Магнитогорского горно-металлургического института и будущий олигарх Константин Струков попал в шахту в 1980 году. После распределения он работал в Казахстане, где меньше чем за 10 лет «дорос» до главы золотодобывающей артели «Труд» («Енбек»). После распада Советского Союза вернулся, зарегистрировал ООО «Купрум» и арендовал два месторождения золота в башкирском Сибае, куда к нему из Казахстана перебрались почти 400 человек. Люди, включая будущего миллиардера, едва ли не полгода жили в поле, налаживая разработки и монтируя привезенное с собой оборудование. Через три года спустя к Струкову приехали с предложением заняться убыточными золотыми шахтами в Пласте. Здесь на золотодобыче работала треть населения, а шахты и их обеспечивающие предприятия давали от 70 до 80% производства — но в середине 90-х пребывали в глубоком кризисе, а люди бунтовали. Появления струковского «Южуралзолота» стал альтернативой их закрытию. Плюс очень кстати случился дефолт. В последующие несколько лет добыча челябинского золота выросла в разы, была реконструирована золотоизвлекающая фабрика, погашены все долги. А Струков начал экспансию в другие регионы. В частности, в Кузбасс. Район из Forbes Этот храм в Верхней Санарке тоже построил Струков и его «Южуралзолото» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас депутата из Forbes считают фактическим хозяином — в лучшем смысле этого слова — Пластовского района, где работают его главные предприятия. Обратная сторона такой ситуации — неплохое состояние инфраструктуры муниципалитета и существенно большие по сравнению с другими территориями доходы. Средняя зарплата в 2022 году составила там более 105 тысяч рублей, что обеспечило району место в рейтинге 25 муниципалитетов России с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018—2022 годах. Также Струков известен как меценат. Он строил храмы, покупал произведения искусства для картинной галереи, формировал миллионные призовые фонды для спортивных мероприятий вроде Парижского полумарафона. Прощай, политика! В 2000 году Струков впервые избрался в заксобрание Челябинской области, которое не покидал последующие 25 лет — сейчас он занимает пост вице-спикера. В 2016 году в области широко обсуждалась возможность выдвижения Струкова в Госдуму, однако этого не случилось. Ожидалось, что Струков пойдет на выборы и в 2025 году, но этого не произошло — фактически, подведена была черта под целой политической эпохой в жизни области. А за ней — и бизнес? Новость по теме Генпрокуратура требует национализировать бизнес челябинского депутата из Forbes Судя по тому, как сформулированы претензии к Струкову, уход из политики явно запоздал. Первым «звоночками» стали проблемы с Ростехнадзором в 2024 году, но приостановленные на его карьерах работы вскоре возобновились. После продажи 22%-го пакета акций связанным с Газпромбанком структурам казалось, что ситуация урегулирована. Но нет — в июле в офисы «Южуралзолота» пришли сотрудники ФСБ, а на следующий день в Советский райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК». Деловые круги обсуждают формулировки претензий, адресованных золотодобытчику: «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Константин Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“ (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на имеющую гражданство Швейцарии дочь депутата Александру Струкову и доверенных лиц». На Александру Струкову зарегистрированы две фирмы Скрин: сайт СБИС Иной информации, если не считать слухов, пока нет. Но уже сейчас понятно, что ЮГК имеется все шансы разделить судьбу уже национализированных челябинских холдингов, бывшие владельцы которых сумели «раскрутить» их до общенациональных, и даже международных масштабов. Это были Группа ЧЭМК, агрохолдинг «Ариант» и «Макфа». Претензии к их бывшим хозяевам были схожи с теми, что сейчас предъявлены Струкову: нарушения при приватизации и использование своего положения во властных структурах. Попытки семей Юрия Антипова, Александра Аристова и Михаила Юревича, а также их деловых партнеров оспорить решения судов продолжаются до сих пор, но ни к чему не приводят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вчерашний визит сотрудников ФСБ в офисы компании «Южуралзолото» — крупнейшего актива вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова — оказался предвестием куда более масштабных событий. Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК», что фактически означает национализацию одного из крупнейших золотодобывающих холдингов страны. Что известно о подоплеке событий и основателе компании — в материале URA.RU. Золото Струкова Впервые второкурсник Магнитогорского горно-металлургического института и будущий олигарх Константин Струков попал в шахту в 1980 году. После распределения он работал в Казахстане, где меньше чем за 10 лет «дорос» до главы золотодобывающей артели «Труд» («Енбек»). После распада Советского Союза вернулся, зарегистрировал ООО «Купрум» и арендовал два месторождения золота в башкирском Сибае, куда к нему из Казахстана перебрались почти 400 человек. Люди, включая будущего миллиардера, едва ли не полгода жили в поле, налаживая разработки и монтируя привезенное с собой оборудование. Через три года спустя к Струкову приехали с предложением заняться убыточными золотыми шахтами в Пласте. Здесь на золотодобыче работала треть населения, а шахты и их обеспечивающие предприятия давали от 70 до 80% производства — но в середине 90-х пребывали в глубоком кризисе, а люди бунтовали. Появления струковского «Южуралзолота» стал альтернативой их закрытию. Плюс очень кстати случился дефолт. В последующие несколько лет добыча челябинского золота выросла в разы, была реконструирована золотоизвлекающая фабрика, погашены все долги. А Струков начал экспансию в другие регионы. В частности, в Кузбасс. Район из Forbes Сейчас депутата из Forbes считают фактическим хозяином — в лучшем смысле этого слова — Пластовского района, где работают его главные предприятия. Обратная сторона такой ситуации — неплохое состояние инфраструктуры муниципалитета и существенно большие по сравнению с другими территориями доходы. Средняя зарплата в 2022 году составила там более 105 тысяч рублей, что обеспечило району место в рейтинге 25 муниципалитетов России с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018—2022 годах. Также Струков известен как меценат. Он строил храмы, покупал произведения искусства для картинной галереи, формировал миллионные призовые фонды для спортивных мероприятий вроде Парижского полумарафона. Прощай, политика! В 2000 году Струков впервые избрался в заксобрание Челябинской области, которое не покидал последующие 25 лет — сейчас он занимает пост вице-спикера. В 2016 году в области широко обсуждалась возможность выдвижения Струкова в Госдуму, однако этого не случилось. Ожидалось, что Струков пойдет на выборы и в 2025 году, но этого не произошло — фактически, подведена была черта под целой политической эпохой в жизни области. А за ней — и бизнес? Судя по тому, как сформулированы претензии к Струкову, уход из политики явно запоздал. Первым «звоночками» стали проблемы с Ростехнадзором в 2024 году, но приостановленные на его карьерах работы вскоре возобновились. После продажи 22%-го пакета акций связанным с Газпромбанком структурам казалось, что ситуация урегулирована. Но нет — в июле в офисы «Южуралзолота» пришли сотрудники ФСБ, а на следующий день в Советский райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК». Деловые круги обсуждают формулировки претензий, адресованных золотодобытчику: «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Константин Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“ (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на имеющую гражданство Швейцарии дочь депутата Александру Струкову и доверенных лиц». Иной информации, если не считать слухов, пока нет. Но уже сейчас понятно, что ЮГК имеется все шансы разделить судьбу уже национализированных челябинских холдингов, бывшие владельцы которых сумели «раскрутить» их до общенациональных, и даже международных масштабов. Это были Группа ЧЭМК, агрохолдинг «Ариант» и «Макфа». Претензии к их бывшим хозяевам были схожи с теми, что сейчас предъявлены Струкову: нарушения при приватизации и использование своего положения во властных структурах. Попытки семей Юрия Антипова, Александра Аристова и Михаила Юревича, а также их деловых партнеров оспорить решения судов продолжаются до сих пор, но ни к чему не приводят.