Политолог назвал условие для согласия США на нейтралитет Украины

01 апреля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

США согласятся на нейтральный статус Украины после того, как это сделают страны Европейского союза. Об этом заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. США предоставит Украине гарантии безопасности после того, как к Германии и Франции, которые уже согласились это сделать, присоединятся другие страны, заявил «Ленте.ру» Тиберио Грациани. Он уточнил, что в частности это должны быть центрально- и западноевропейские страны. Также политолог допустил, что позиция США по вопросу нейтрального статуса Украины со временем может измениться. Потому что Вашингтон использует суверенитет разных стран для провоцирования кризисов в регионах, граничащих с Россией, уточнил Грациани. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев выразил готовность принять нейтральный статус. Также Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО. Однако дипломат отметил, что Россия не изменит свою позицию по Крыму и Донбассу. Президент США Джо Байден уклонился от вопроса о гарантиях безопасности Украины.