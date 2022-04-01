Пермский соратник Жириновского готовит новый закон Димы Яковлева

Дети иностранцев должны получать гражданство РФ без согласия родителей, считают в ЛДПР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фракция ЛДПР в заксобрании Пермского края предлагает давать детям российское гражданство без согласия иностранных родителей. Такой проект федерального закона фракция внесла 4 апреля, сообщил URA.RU руководитель реготделения партии в Прикамье Олег Постников.

«На фоне общей антироссийской истерии истории обычных людей уходят на второй план. Скорее всего, западное правосудие совсем откажется признавать права родителей, один из которых россиянин, не только на воспитание своих детей, но даже и на свидания. Таких историй и раньше было много, а сейчас точно не меньше. Мы должны дать нашим соотечественникам возможность получить гражданство на детей по упрощенной процедуре», — пояснил Олег Постников.

Он добавил, что «даже знаменитые соотечественники (Анастасия фон Калманович, Елена Сафронова и т. д.), не смогли отстоять свои родительские права при разводе». У обычных людей шансов еще меньше. ЛДПР предлагает давать российское гражданство детям без согласия родителя-иностранца, если родители находятся в разводе, если родитель-иностранец лишен родительских прав, если у ребенка вообще нет гражданства. Законопроект должны рассмотреть депутаты законодательного собрания, и, если они поддержат инициативу, документ будет направлен в Госдуму.

В 2021 году федеральный парламент принял резонансный закон, который запрещает американцам усыновлять российских детей. Он носит неофициальное название «закон Димы Яковлева» — в память о мальчике, который погиб от рук родителей из США вскоре после усыновления. ЕСПЧ признал решение незаконным.

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