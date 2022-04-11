В Пермском крае школьники учатся с угрозой для жизни

Дети в Пашии продолжают ходить в опасное здание (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Пашия Горнозаводского района Пермского края чиновники незаконно выдали заключение о готовности школы к учебному году. В результате дети весь учебный год ходили и продолжают ходить в здание, которое не отвечает условиям безопасности, выяснили в прокуратуре. Ведомство расследовало инцидент с падением штукатурки на одного из учеников.

«Должностными лицами образовательной организации, допущено ненадлежащее обеспечение содержания зданий и сооружений школы в связи с длительным отсутствием финансирования капитального ремонта. Управлением образования администрации Горнозаводского городского округа проверка готовности образовательной организации к началу 2021-2022 учебного года проведена некачественно: дано заключение о готовности школы при наличии нарушений требований пожарной безопасности, законодательства об обеспечении безопасных условий обучения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурор в адрес руководителя Горнозаводска внес представление, сотрудников школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас чиновники пытаются включить школу в программу капремонта. Начата работа по обследованию технического состояния здания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пашийской школе на ученика рухнула штукатурка. Следственный комитет уголовное дело возбуждать не стал, но прокуратура направила судебный иск к школе о взыскании морального вреда в пользу ребенка. Требования суд удовлетворил — учреждению предстоит выплатить ученику 20 тысяч рублей.

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