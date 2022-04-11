11 апреля 2022

В Пермском крае школьники учатся с угрозой для жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские виды. Пермь, школьник, виды города пермь, весна в Перми, с мамой в школу
Дети в Пашии продолжают ходить в опасное здание (архивное фото) Фото:

В поселке Пашия Горнозаводского района Пермского края чиновники незаконно выдали заключение о готовности школы к учебному году. В результате дети весь учебный год ходили и продолжают ходить в здание, которое не отвечает условиям безопасности, выяснили в прокуратуре. Ведомство расследовало инцидент с падением штукатурки на одного из учеников.

«Должностными лицами образовательной организации, допущено ненадлежащее обеспечение содержания зданий и сооружений школы в связи с длительным отсутствием финансирования капитального ремонта. Управлением образования администрации Горнозаводского городского округа проверка готовности образовательной организации к началу 2021-2022 учебного года проведена некачественно: дано заключение о готовности школы при наличии нарушений требований пожарной безопасности, законодательства об обеспечении безопасных условий обучения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурор в адрес руководителя Горнозаводска внес представление, сотрудников школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас чиновники пытаются включить школу в программу капремонта. Начата работа по обследованию технического состояния здания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пашийской школе на ученика рухнула штукатурка. Следственный комитет уголовное дело возбуждать не стал, но прокуратура направила судебный иск к школе о взыскании морального вреда в пользу ребенка. Требования суд удовлетворил — учреждению предстоит выплатить ученику 20 тысяч рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

В поселке Пашия Горнозаводского района Пермского края чиновники незаконно выдали заключение о готовности школы к учебному году. В результате дети весь учебный год ходили и продолжают ходить в здание, которое не отвечает условиям безопасности, выяснили в прокуратуре. Ведомство расследовало инцидент с падением штукатурки на одного из учеников. «Должностными лицами образовательной организации, допущено ненадлежащее обеспечение содержания зданий и сооружений школы в связи с длительным отсутствием финансирования капитального ремонта. Управлением образования администрации Горнозаводского городского округа проверка готовности образовательной организации к началу 2021-2022 учебного года проведена некачественно: дано заключение о готовности школы при наличии нарушений требований пожарной безопасности, законодательства об обеспечении безопасных условий обучения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурор в адрес руководителя Горнозаводска внес представление, сотрудников школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас чиновники пытаются включить школу в программу капремонта. Начата работа по обследованию технического состояния здания. Ранее URA.RU рассказывало, что в пашийской школе на ученика рухнула штукатурка. Следственный комитет уголовное дело возбуждать не стал, но прокуратура направила судебный иск к школе о взыскании морального вреда в пользу ребенка. Требования суд удовлетворил — учреждению предстоит выплатить ученику 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...