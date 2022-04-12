Прокуратура Сургута проверит «Горводоканал» из-за покупки катера

Сургутская прокуратура проверит обоснованность покупки катера «Горводоканалом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутская прокуратура начала проверку «Горводоканала», который приобрел каютный катер Velvette 24 Euphoria почти за 2,5 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердили в окружном надзорном ведомстве.

«Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту приобретения СГМУП „Горводоканал“ катера. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о закупках товаров отдельными видами юридических лиц», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурорская проверка была начата по инициативе сургутского общественника — Максима Шемета. Его смутил ряд характеристик катера, которые значились в спецификации к конкурсной документации. Среди них — сдвижная дверь с интегрированными ступенями для прохода на нос, отделка каюты морским винилом кремовым цветом, V-образный диван, лежак на двоих человек под кокпитом, открывающийся световой люк, съемное ковровое покрытие, камбузный блок, подбутыльники, подстаканники, рукомойник, разделочная доска из массива дерева и ряд других. «Таким образом, СГМУП „Горводоканал“ был приобретен дорогостоящий катер, обладающий избыточными потребительскими свойствами, которые не нужны для обеспечения нужд муниципального учреждения в конкретном случае», — заявил Шемет в разговоре c URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о планах «Горводоканала» о приобретении катера. В самом предприятии утверждали, что оно необходимо для обеспечения производственных нужд, а в его комплектации нет дорогостоящих опций.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам