12 апреля 2022
11 апреля 2022

Прокуратура Сургута проверит «Горводоканал» из-за покупки катера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, катер, лето, жара, водные прогулки, пляж, озеро, водоем, водный транспорт, вода
Сургутская прокуратура проверит обоснованность покупки катера «Горводоканалом» Фото:

Сургутская прокуратура начала проверку «Горводоканала», который приобрел каютный катер Velvette 24 Euphoria почти за 2,5 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердили в окружном надзорном ведомстве.

«Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту приобретения СГМУП „Горводоканал“ катера. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о закупках товаров отдельными видами юридических лиц», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурорская проверка была начата по инициативе сургутского общественника — Максима Шемета. Его смутил ряд характеристик катера, которые значились в спецификации к конкурсной документации. Среди них — сдвижная дверь с интегрированными ступенями для прохода на нос, отделка каюты морским винилом кремовым цветом, V-образный диван, лежак на двоих человек под кокпитом, открывающийся световой люк, съемное ковровое покрытие, камбузный блок, подбутыльники, подстаканники, рукомойник, разделочная доска из массива дерева и ряд других. «Таким образом, СГМУП „Горводоканал“ был приобретен дорогостоящий катер, обладающий избыточными потребительскими свойствами, которые не нужны для обеспечения нужд муниципального учреждения в конкретном случае», — заявил Шемет в разговоре c URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о планах «Горводоканала» о приобретении катера. В самом предприятии утверждали, что оно необходимо для обеспечения производственных нужд, а в его комплектации нет дорогостоящих опций.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Сургутская прокуратура начала проверку «Горводоканала», который приобрел каютный катер Velvette 24 Euphoria почти за 2,5 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердили в окружном надзорном ведомстве. «Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту приобретения СГМУП „Горводоканал“ катера. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о закупках товаров отдельными видами юридических лиц», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Прокурорская проверка была начата по инициативе сургутского общественника — Максима Шемета. Его смутил ряд характеристик катера, которые значились в спецификации к конкурсной документации. Среди них — сдвижная дверь с интегрированными ступенями для прохода на нос, отделка каюты морским винилом кремовым цветом, V-образный диван, лежак на двоих человек под кокпитом, открывающийся световой люк, съемное ковровое покрытие, камбузный блок, подбутыльники, подстаканники, рукомойник, разделочная доска из массива дерева и ряд других. «Таким образом, СГМУП „Горводоканал“ был приобретен дорогостоящий катер, обладающий избыточными потребительскими свойствами, которые не нужны для обеспечения нужд муниципального учреждения в конкретном случае», — заявил Шемет в разговоре c URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о планах «Горводоканала» о приобретении катера. В самом предприятии утверждали, что оно необходимо для обеспечения производственных нужд, а в его комплектации нет дорогостоящих опций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...