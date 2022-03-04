Сургутский «Горводоканал» ждет поставки катера к концу весны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутский «Горводоканал» приобретает каютный катер Velvette 24 Euphoria почти за 2,5 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

«Поставка каютного катера Velvette 24 Euphoria. Заказчик СГМУП «Горводоканал», — указано на сайте Госзакупок. Стоимость закупки составляет почти 2,5 млн рублей. На сайте производителя указано, что Velvette 24 Euphoria создан для идеального семейного отдыха. «Для компании из 8 человек обустроен кокпит катера со столом, П-образным диваном, и трансформирующимся сиденьем водителя. Также есть удобный камбуз с раковиной, спиртовой плитой и холодильником. Прекрасное место для загара — огромной матрас на носовой палубе; а для прыжков в освежающую воду идеально подходят нависающие над водой кормовые кринолины», — сообщается на сайте Velvette-marine.com.

В пресс-службе «Горводоканала» сообщается, что поставка катера ожидается в срок до конца мая. А сам он необходим для производственных нужд предприятия при обслуживании гидротехнических сооружений. «Покупка катера Velvette 24 Euphoria обусловлена его малой ценой на момент заключения договора и характеристиками данного катера (вместимость, грузоподъемность, места территориального использования, мощностью подвесного мотора). Приобретаемый СГМУП „ГВК“ катер — в простой комплектации без опций, относящихся к катерам бизнес-класса. Информация о данном катере, размещенная на сайте производителя, эта рекламация с целью привлечения большего числа покупателей. Кроме того, учитывая специфику использования и территорию (сильное течение реки Оби), применение катера другой категории является небезопасным», — прокомментировали в пресс-службе «Горводоканала».

На сайте производителя «Velvette Marine» из Казани указано, что Velvette 24 Euphoria относится к каютным прогулочным катерам Фото: Официальный сайт velvette-marine.com

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