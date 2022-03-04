Сургутский «Горводоканал» приобретает каютный катер Velvette 24 Euphoria почти за 2,5 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.
«Поставка каютного катера Velvette 24 Euphoria. Заказчик СГМУП «Горводоканал», — указано на сайте Госзакупок. Стоимость закупки составляет почти 2,5 млн рублей. На сайте производителя указано, что Velvette 24 Euphoria создан для идеального семейного отдыха. «Для компании из 8 человек обустроен кокпит катера со столом, П-образным диваном, и трансформирующимся сиденьем водителя. Также есть удобный камбуз с раковиной, спиртовой плитой и холодильником. Прекрасное место для загара — огромной матрас на носовой палубе; а для прыжков в освежающую воду идеально подходят нависающие над водой кормовые кринолины», — сообщается на сайте Velvette-marine.com.
В пресс-службе «Горводоканала» сообщается, что поставка катера ожидается в срок до конца мая. А сам он необходим для производственных нужд предприятия при обслуживании гидротехнических сооружений. «Покупка катера Velvette 24 Euphoria обусловлена его малой ценой на момент заключения договора и характеристиками данного катера (вместимость, грузоподъемность, места территориального использования, мощностью подвесного мотора). Приобретаемый СГМУП „ГВК“ катер — в простой комплектации без опций, относящихся к катерам бизнес-класса. Информация о данном катере, размещенная на сайте производителя, эта рекламация с целью привлечения большего числа покупателей. Кроме того, учитывая специфику использования и территорию (сильное течение реки Оби), применение катера другой категории является небезопасным», — прокомментировали в пресс-службе «Горводоканала».
На сайте производителя «Velvette Marine» из Казани указано, что Velvette 24 Euphoria относится к каютным прогулочным катерам
Сургутский «Горводоканал» приобретает каютный катер Velvette 24 Euphoria почти за 2,5 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок. «Поставка каютного катера Velvette 24 Euphoria. Заказчик СГМУП «Горводоканал», — указано на сайте Госзакупок. Стоимость закупки составляет почти 2,5 млн рублей. На сайте производителя указано, что Velvette 24 Euphoria создан для идеального семейного отдыха. «Для компании из 8 человек обустроен кокпит катера со столом, П-образным диваном, и трансформирующимся сиденьем водителя. Также есть удобный камбуз с раковиной, спиртовой плитой и холодильником. Прекрасное место для загара — огромной матрас на носовой палубе; а для прыжков в освежающую воду идеально подходят нависающие над водой кормовые кринолины», — сообщается на сайте Velvette-marine.com. В пресс-службе «Горводоканала» сообщается, что поставка катера ожидается в срок до конца мая. А сам он необходим для производственных нужд предприятия при обслуживании гидротехнических сооружений. «Покупка катера Velvette 24 Euphoria обусловлена его малой ценой на момент заключения договора и характеристиками данного катера (вместимость, грузоподъемность, места территориального использования, мощностью подвесного мотора). Приобретаемый СГМУП „ГВК“ катер — в простой комплектации без опций, относящихся к катерам бизнес-класса. Информация о данном катере, размещенная на сайте производителя, эта рекламация с целью привлечения большего числа покупателей. Кроме того, учитывая специфику использования и территорию (сильное течение реки Оби), применение катера другой категории является небезопасным», — прокомментировали в пресс-службе «Горводоканала».