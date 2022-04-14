Шадринский суд отменил решение органов опеки и позволил бабушке воспитывать внука фото: из личного архива Марины Пайвиной

Жительница Шадринска Марина Пайвина, которой власти отказывали в опеке над осиротевшим внуком из-за инцидента 20-летней давности, стала опекуном. Такое решение принял Шадринский районный суд.

«Шадринский районный суд признал решение органов опеки незаконным и постановил признать за Мариной Владимировной право на опекунство. На суде социальный педагог школы отметила, что не каждый родитель так заботится о ребенке, как Пайвина о своем внуке. Слушание прошло очень эмоционально: ребенка опросили в суде, все ревели. Мы очень рады, что суд принял решение в пользу семьи», — рассказал URA.RU правозащитник Александр Андрюков.

Андрюков отметил, что ситуации, когда бабушкам отказывают в праве на опеку над внуками, не редки в регионе. Но родственники детей, как правило, не решаются отстаивать свои права в суде. Марина Пайвина выразила благодарность всем, кто поддержал ее в период борьбы за право воспитывать внука. «Я ликую, я после смерти сына снова стала мамой. Спасибо за поддержку. Пусть не у кого такой проблемы не случится», — сказал она.

Ранее URA.RU писало, что власти грозили забрать осиротевшего курганца у родной бабушки. Мать мальчика была лишена родительских прав в 2017 году и его судьбой не интересовалась, отец — умер от осложнений коронавирусной инфекции в июле 2021 года. Практически с рождения воспитанием внука занималась его бабушка Марина Пайвина. Но справка о судимости по статье «Хулиганство» в 1998 году (при спорных обстоятельствах инцидента) послужила причиной для отказа в оформлении опеки над ребенком. Пришлось обратиться в суд. Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала URA.RU о том, с какими проблемами при оформлении опеки над детьми сталкиваются кровные родственники, и заявила, что закон необходимо менять. Подробнее об этой истории здесь.

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