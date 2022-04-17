Кадырова рассмешили намерения Зеленского сражаться с РФ 10 лет. «Дурак, у тебя шизофрения»

18 апреля 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Кадырова рассмешили слова Зеленского о готовности сражаться 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил о готовности сражаться с Россией «и 10 лет». По его словам, чеченский спецназ «закончит» с украинским лидером уже через несколько дней. Кроме того, заявления Зеленского вызвали у Кадырова сомнения в его умственных способностях. «Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Дурак он, у нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой. У тебя шизофрения по-моему», — со смехом сказал Кадыров в своем telegram-канале. Вместо того, чтобы делать бессмысленные заявления, он посоветовал Зеленскому поехать к «своему старшему брату [президенту США Джо] Байдену». Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Киевские власти готовы «сражаться с Россией» десять лет, чтобы «забрать свое», передает RT. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил об отказе России демилитаризировать Украину на протяжении такого длительного срока. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. В Минобороны выразили мнение, что Запад хочет намерен продолжать конфликт «до последнего украинца». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил о готовности сражаться с Россией «и 10 лет». По его словам, чеченский спецназ «закончит» с украинским лидером уже через несколько дней. Кроме того, заявления Зеленского вызвали у Кадырова сомнения в его умственных способностях. «Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Дурак он, у нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой. У тебя шизофрения по-моему», — со смехом сказал Кадыров в своем telegram-канале. Вместо того, чтобы делать бессмысленные заявления, он посоветовал Зеленскому поехать к «своему старшему брату [президенту США Джо] Байдену». Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Киевские власти готовы «сражаться с Россией» десять лет, чтобы «забрать свое», передает RT. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил об отказе России демилитаризировать Украину на протяжении такого длительного срока. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. В Минобороны выразили мнение, что Запад хочет намерен продолжать конфликт «до последнего украинца».