«Единая Россия» будет развивать спорт в школах ДНР

20 апреля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Спортсмены из ДНР смогут участвовать в соревнованиях по самбо на территории России, сообщил Андрей Турчак Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Партия «Единая Россия» запускает в Донецкой народной республике проект «Самбо в школы». Проект соглашения был подписан во время визита секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что проект «Самбо в школы» позволит развивать спорт на всей территории республики. «Мы должны думать, что будет после того, как вся территория Донецкой народной республики будет освобождена. Без здоровой нации будет крайне трудно развивать государство в целом. С учетом этого мы прикладываем максимум усилий, чтобы по всем направлениям развивался спорт. Убежден что после подписания соглашения у наших спортсменов появится больше возможностей развиваться и привозить такие награды», — цитирует Дениса Пушилина официальный сайт «Единой России». Турчак сообщил, что партия будет оказывать материльно-техническую поддержку в реализации проекта «Самбо в школы» в Донбассе. Кроме того, спортсмены из ДНР смогут участвовать в соревнованиях на территории РФ. По словам Турчака, уже сейчас некоторые из них тренируются в Санкт-Петербурге. Донецкие спортсмены знакомятся со своими будущими коллегами и соперниками из России, рассказал президент Всероссийской ассоциации самбо Сергей Елисеев. Он выразил надежду, что кто-то из них станет великим чемпионом. «Это еще один шаг к мирной жизни, которой мы добиваемся. И с учетом подготовки к новому учебному году наша задача за лето базовую инфраструктуру для самбистов создать. Это вид единоборств, который с детства прививает такие понятия как товарищество, ответственность и патриотизм», — подчеркнул Турчак. Секретарь Генсовета напомнил, что проект «Самбо в школах» действует в более чем 70 городах России. Данный вид единоборств был разработан в Советском Союзе в 1920-1930-х годах. После, в 1973 году, он был включен в программу чемпионата мира по борьбе. Кроме того, самбо могли включить в программу летних Олимпийских игр 1980 года, однако из-за политического бойкота соревнований этого не произошло. Самбо — один из любимых видов спорта президента РФ Владимира Путина. В частности, он является мастером спорта по дзюдо и самбо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Партия «Единая Россия» запускает в Донецкой народной республике проект «Самбо в школы». Проект соглашения был подписан во время визита секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что проект «Самбо в школы» позволит развивать спорт на всей территории республики. «Мы должны думать, что будет после того, как вся территория Донецкой народной республики будет освобождена. Без здоровой нации будет крайне трудно развивать государство в целом. С учетом этого мы прикладываем максимум усилий, чтобы по всем направлениям развивался спорт. Убежден что после подписания соглашения у наших спортсменов появится больше возможностей развиваться и привозить такие награды», — цитирует Дениса Пушилина официальный сайт «Единой России». Турчак сообщил, что партия будет оказывать материльно-техническую поддержку в реализации проекта «Самбо в школы» в Донбассе. Кроме того, спортсмены из ДНР смогут участвовать в соревнованиях на территории РФ. По словам Турчака, уже сейчас некоторые из них тренируются в Санкт-Петербурге. Донецкие спортсмены знакомятся со своими будущими коллегами и соперниками из России, рассказал президент Всероссийской ассоциации самбо Сергей Елисеев. Он выразил надежду, что кто-то из них станет великим чемпионом. «Это еще один шаг к мирной жизни, которой мы добиваемся. И с учетом подготовки к новому учебному году наша задача за лето базовую инфраструктуру для самбистов создать. Это вид единоборств, который с детства прививает такие понятия как товарищество, ответственность и патриотизм», — подчеркнул Турчак. Секретарь Генсовета напомнил, что проект «Самбо в школах» действует в более чем 70 городах России. Данный вид единоборств был разработан в Советском Союзе в 1920-1930-х годах. После, в 1973 году, он был включен в программу чемпионата мира по борьбе. Кроме того, самбо могли включить в программу летних Олимпийских игр 1980 года, однако из-за политического бойкота соревнований этого не произошло. Самбо — один из любимых видов спорта президента РФ Владимира Путина. В частности, он является мастером спорта по дзюдо и самбо.