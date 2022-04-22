Пермские металлурги несут убытки

Убыток АО «Пермметалл» за 2021 год составил 69,7 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

АО «Пермметалл» раскрыло данные о прибыли и убытках за последний год. Информация размещена в сервисе «Спарк-Интерфакс». Выручка предприятия упала в два раза.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», выручка предприятия за 2021 год составила 4,5 млрд рублей. Это в два раза ниже по сравнению с предыдущим годом — 2020-й компания завершила с выручкой 10,4 млрд рублей. Убыток компании за 2021 год составил 69,7 млн рублей. В 2020 году «Пермметалл» продемонстрировал чистую прибыль в 45,4 млн рублей.

«Пермметалл» — крупный сервисный металлоцентр на территории Урала. Компания занимается обеспечением промышленных, строительных, ремонтных, нефтеперерабатывающих и других предприятий продукцией из металла.

Ранее URA.RU писало о компании «Сатурн-Р», которая принадлежит пермскому скандальному бизнесмену Александру Репину. В конце 2021 года она получила убыток в сумме 1,7 миллиона рублей.