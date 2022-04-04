Компания скандального пермского миллиардера терпит убытки

По итогам 2021 года «Сатурн-Р» Александра Репина получила убыток Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Компания «Сатурн-Р», принадлежащая пермскому бизнесмену Александру Репину, получила убыток по итогам 2021 года в сумме 1,7 миллиона рублей. Информация отражена в финансовой отчетности на сайте СБИС.

«Убыток ООО „Сатурн-Р“ за 2021 год — 1 668 000 рублей», — указано в отчете. По итогам 2020 года компания получила чистую прибыль в сумме 158 000 рублей. Основной вид деятельности ООО «Сатурн-Р» — строительство жилых и нежилых зданий, также она занимается производством и продажей стройматериалов, ремонтом машин и оборудования, торговлей автотранспортными средствами, ведет прочую деятельность.

URA.RU рассказывало, что Репин баллотировался в губернаторы Пермского края, чем вызвал конфликт с краевыми властями. В результате, его строительная компания не смогла возводить жилые дома, и в итоге была вынуждена продать землю, где собиралась вести застройку. При этом большая часть сотрудников компании из-за сворачивания бизнеса потеряла работу.