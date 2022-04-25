Пенсионерка из Екатеринбурга неделю заперта без еды и воды

Пенсионерка 88-ми лет неделю не может выбраться из собственной квартиры в Екатеринбурге, потому что утратила способность передвигаться. Об этом журналистам сообщила социальная работница.
«Никто не может вскрыть квартиру. Семь дней человек живет без еды, без воды», — цитирует портал Е1.ru собеседницу.
По информации социального работника, пенсионерка пришла домой из магазина, почувствовала себя плохо, запрела дверь и легла на кровать, с которой не может встать неделю. Соседи уговаривали бабушку попытаться пройти до двери, опираясь на стену, но успехом это не увенчалось.
По словам местных жителей, соседи и социальный работник обращались в полицию. Однако правоохранители не стали вскрывать дверь.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.
Пенсионерка 88-ми лет неделю не может выбраться из собственной квартиры в Екатеринбурге, потому что утратила способность передвигаться. Об этом журналистам сообщила социальная работница. «Никто не может вскрыть квартиру. Семь дней человек живет без еды, без воды», — цитирует портал Е1.ru собеседницу. По информации социального работника, пенсионерка пришла домой из магазина, почувствовала себя плохо, запрела дверь и легла на кровать, с которой не может встать неделю. Соседи уговаривали бабушку попытаться пройти до двери, опираясь на стену, но успехом это не увенчалось. По словам местных жителей, соседи и социальный работник обращались в полицию. Однако правоохранители не стали вскрывать дверь. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.