Пенсионерка из Екатеринбурга неделю заперта без еды и воды

Полиция не стала вскрывать дверь пенсионерки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка 88-ми лет неделю не может выбраться из собственной квартиры в Екатеринбурге, потому что утратила способность передвигаться. Об этом журналистам сообщила социальная работница.

«Никто не может вскрыть квартиру. Семь дней человек живет без еды, без воды», — цитирует портал Е1.ru собеседницу.

По информации социального работника, пенсионерка пришла домой из магазина, почувствовала себя плохо, запрела дверь и легла на кровать, с которой не может встать неделю. Соседи уговаривали бабушку попытаться пройти до двери, опираясь на стену, но успехом это не увенчалось.

По словам местных жителей, соседи и социальный работник обращались в полицию. Однако правоохранители не стали вскрывать дверь.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.