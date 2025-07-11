11 июля 2025

«Дом кино» временно закрыли в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт в кинотеатре продлится почти месяц
Ремонт в кинотеатре продлится почти месяц Фото:

В Екатеринбурге временно закрылся «Дом кино». Об этом кинотеатр сообщил в своих социальных сетях.

«Сообщаем о приостановке кинопоказов в „Доме Кино“ в связи с проведением ремонтных работ. Приносим извинения запричиненные неудобства», — говорится на странице учреждения во «ВКонтакте». Сообщается, что кинотеатр возобновит работу 1 августа. 

Ранее в Екатеринбурге из-за проблем с системами безопасности на 10 дней закрыли «Гринвич». Он возоюбновил работу с 10 июля, однако кинотеатр внутри торгового центра все еще недоступен для посетителей.

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В Екатеринбурге временно закрылся «Дом кино». Об этом кинотеатр сообщил в своих социальных сетях. «Сообщаем о приостановке кинопоказов в „Доме Кино“ в связи с проведением ремонтных работ. Приносим извинения запричиненные неудобства», — говорится на странице учреждения во «ВКонтакте». Сообщается, что кинотеатр возобновит работу 1 августа.  Ранее в Екатеринбурге из-за проблем с системами безопасности на 10 дней закрыли «Гринвич». Он возоюбновил работу с 10 июля, однако кинотеатр внутри торгового центра все еще недоступен для посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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