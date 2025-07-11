«Дом кино» временно закрыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге временно закрылся «Дом кино». Об этом кинотеатр сообщил в своих социальных сетях.
«Сообщаем о приостановке кинопоказов в „Доме Кино“ в связи с проведением ремонтных работ. Приносим извинения запричиненные неудобства», — говорится на странице учреждения во «ВКонтакте». Сообщается, что кинотеатр возобновит работу 1 августа.
Ранее в Екатеринбурге из-за проблем с системами безопасности на 10 дней закрыли «Гринвич». Он возоюбновил работу с 10 июля, однако кинотеатр внутри торгового центра все еще недоступен для посетителей.
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