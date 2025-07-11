11 июля 2025

Спецпредставитель Трампа подтвердил планы, что США покинут Сирию

Спецпредставитель Баррак: США не намерены оставлять свои войска в Сирии навсегда
© Служба новостей «URA.RU»
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В США заявили, что покинут Сирию
В США заявили, что покинут Сирию Фото:

США намерены постепенно вывести свои войска из Сирии по мере завершения борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак.

«У нас есть военное присутствие в этом регионе (Сирии), и мы сохраняем его. <...> По мере борьбы с ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации — ред. URA.RU) и терроризмом мы будем принимать решения о сокращении численности этих войск с течением времени», — заявил Баррак, отметив, что численность всех войск США будет также сокращена, если в государстве будет создано новое независимое сирийское правительство. Его заявление передает агентство Anadolu.

По словам спецпредставителя, Вашингтон не рассматривает вариант длительного присутствия в Сирии и оценивает свое военное участие как временную меру, необходимую для обеспечения безопасности в регионе. При этом любые решения о сокращении контингента будут приниматься на основании текущей ситуации на местах и успехов в борьбе с ИГ.

Ранее американское военное командование неоднократно заявляло о сокращении числа своих военнослужащих в сирийских районах, где активность боевиков снижается. По данным открытых источников, сейчас США располагают несколькими военными базами на северо-востоке Сирии.

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США намерены постепенно вывести свои войска из Сирии по мере завершения борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. «У нас есть военное присутствие в этом регионе (Сирии), и мы сохраняем его. <...> По мере борьбы с ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации — ред. URA.RU) и терроризмом мы будем принимать решения о сокращении численности этих войск с течением времени», — заявил Баррак, отметив, что численность всех войск США будет также сокращена, если в государстве будет создано новое независимое сирийское правительство. Его заявление передает агентство Anadolu. По словам спецпредставителя, Вашингтон не рассматривает вариант длительного присутствия в Сирии и оценивает свое военное участие как временную меру, необходимую для обеспечения безопасности в регионе. При этом любые решения о сокращении контингента будут приниматься на основании текущей ситуации на местах и успехов в борьбе с ИГ. Ранее американское военное командование неоднократно заявляло о сокращении числа своих военнослужащих в сирийских районах, где активность боевиков снижается. По данным открытых источников, сейчас США располагают несколькими военными базами на северо-востоке Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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