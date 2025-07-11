11 июля 2025

На трассе из Екатеринбурга в Тюмень ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Реверсивное движение ввели из-за ДТП
Реверсивное движение ввели из-за ДТП Фото:

На 87-м километре Тюменского тракта организовано реверсивное движение из-за аварии. На месте ДТП может быть затруднено движение. Об этом сообщили в в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 км 87 (МО Богданович) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение!» — пояснили дорожники.

Автомобилистам следует заблаговременно продумать новый маршрут. Получить актуальные данные о состоянии участка дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 87-м километре Тюменского тракта организовано реверсивное движение из-за аварии. На месте ДТП может быть затруднено движение. Об этом сообщили в в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 км 87 (МО Богданович) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение!» — пояснили дорожники. Автомобилистам следует заблаговременно продумать новый маршрут. Получить актуальные данные о состоянии участка дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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