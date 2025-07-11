На трассе из Екатеринбурга в Тюмень ввели ограничения

Реверсивное движение ввели из-за ДТП
На 87-м километре Тюменского тракта организовано реверсивное движение из-за аварии. На месте ДТП может быть затруднено движение. Об этом сообщили в в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 км 87 (МО Богданович) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение!» — пояснили дорожники.
Автомобилистам следует заблаговременно продумать новый маршрут. Получить актуальные данные о состоянии участка дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.
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