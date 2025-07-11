В Екатеринбурге проходит самое яркое шахматное событие этого лета — международный «Матч дружбы» между юными шахматистами России и Китая. В состязании участвуют по 8 спортсменов из каждой страны и по одному игроку топ-уровня.
«Я считаю, что очень здорово, когда проводятся такие международные соревнования. Это способствует популяризации развития шахмат не только в Свердловской области и России, но и во всем мире. Для ребят можно отдельно отметить, что это создает необходимый опыт борьбы против иностранных соперников, потому что китайская шахматная школа — одна из самых сильных в мире. Это будет очень хорошая тренировка перед мировыми чемпионатами», — считает гроссмейстер и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.
Владелец «Сима-ленда», президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский подчеркнул, что очень рад, что такой турнир проходит в Екатеринбурге. «Я очень люблю Китай, и мне очень приятно, что наша молодежь будет соревноваться в честном поединке с Китайской Народной Республикой».
На площадке Hyatt Regency Ekaterinburg в эти выходные выступают гости: победители финала «Белой ладьи» из Москвы, квартет сильнейших воспитанников Уральской шахматной академии и команда из Китая, всем участникам меньше 14 лет. Особое внимание также уделили «Матчу звезд», где выступают топ-игроки двух стран. Россию представляет 13-летний Прохор Москвин, который в 2023 году стал чемпионом мира по шахматам до 12 лет. «Я посмотрел всех своих соперников, постарался подготовить для них различные дебютные варианты, которые могут мне помочь в партии», — поделился Прохор и заявил, что его главная тактика на сегодня — это побеждать.
«Дорогие спортсмены, вам предстоит сражаться, мы будем наблюдать и получать удовольствие. Хочу пожелать вам показать все, на что вы способны сегодня, свои самые лучшие решения, и пусть в борьбе победит сильнейший», — дал напутственные слова перед стартом матча директор Федерации шахмат в регионе Альберт Степанян.
С 2014 года «Матч дружбы» ежегодно проводится в России и в Китае. Год назад шахматисты встретились в Харбине, в этот раз мероприятие проводят в Екатеринбурге при поддержке компании «Сима-ленд», Федераций шахмат России и Свердловской области, Ассоциации шахмат Китая, областного правительства, министерства физической культуры и спорта региона, министерства внешнеэкономических связей, администрации Екатеринбурга. 12 июля участники сыграют партии первых четырех туров в быстрые шахматы, оставшиеся пять туров пройдут на матче 13 июля.
Основной целью «Матч дружбы» является развитие социальных, культурных и спортивных российско-китайских отношений. Кроме этого, задача турнира — оказание помощи юным российским талантливым спортсменам в подготовке к ответственным международным стартам.
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