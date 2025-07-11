В Качканаре (Свердловская область) прошел Форум рабочей молодежи, на котором обсуждались вопросы по трудоустройству молодежи. Мероприятие посетил врио губернатора Денис Паслер. Он поддержал идею, чтобы данный форум проводился ежегодно.
«Форум в Качканаре, который собрал более 500 активных, талантливых и трудолюбивых участников, — отличная возможность обсудить все это и скорректировать планы по развитию региона с молодежью», — написал Паслер в своем telegram-канале. Также, по словам губернатора, в Свердловской области у молодежи есть все, для работы в практически любой отрасли.
На самом форуме обсуждались меры для качественной работы молодежи. Для этого совместно с представителями бизнеса разрабатывается комплекс мер по безопасности, достойной зарплате и социальных гарантий для молодых работников.
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