Екатеринбуржец заплатит полмиллиона за комментарий в интернете

В Свердловской области 39-летний житель Екатеринбурга получил штраф в размере полумиллиона рублей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина с личного аккаунта еще 8 октября 2022 года оставил в соцсетях комментарий, оправдывающий действия террористов.
«Выявили и изобличили этого „комментатора“ сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области во взаимодействии с нашими коллегами из регионального главка ФСБ России. Наработанные материалы в дальнейшем были направлены в СК России, сотрудники которого и довели расследование до логического завершения», — приводит слова полковника Валерия Горелых telegram-канал пресс-службы ведомства.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил ему штраф в размере 550 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов и каналов на интернет-платформах.
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