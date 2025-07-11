11 июля 2025

Екатеринбуржец заплатит полмиллиона за комментарий в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин опубликовал комментарий еще три года назад
Свердловчанин опубликовал комментарий еще три года назад Фото:

В Свердловской области 39-летний житель Екатеринбурга получил штраф в размере полумиллиона рублей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина с личного аккаунта еще 8 октября 2022 года оставил в соцсетях комментарий, оправдывающий действия террористов. 

«Выявили и изобличили этого „комментатора“ сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области во взаимодействии с нашими коллегами из регионального главка ФСБ России. Наработанные материалы в дальнейшем были направлены в СК России, сотрудники которого и довели расследование до логического завершения», — приводит слова полковника Валерия Горелых telegram-канал пресс-службы ведомства. 

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил ему штраф в размере 550 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов и каналов на интернет-платформах.

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В Свердловской области 39-летний житель Екатеринбурга получил штраф в размере полумиллиона рублей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина с личного аккаунта еще 8 октября 2022 года оставил в соцсетях комментарий, оправдывающий действия террористов.  «Выявили и изобличили этого „комментатора“ сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области во взаимодействии с нашими коллегами из регионального главка ФСБ России. Наработанные материалы в дальнейшем были направлены в СК России, сотрудники которого и довели расследование до логического завершения», — приводит слова полковника Валерия Горелых telegram-канал пресс-службы ведомства.  Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил ему штраф в размере 550 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов и каналов на интернет-платформах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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