11 июля 2025

Легенда «Челси» и «Барселоны» будет играть за екатеринбургскую команду

Португальский футболист Рикарду Куарежма согласился играть за «СиндЕкат»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рикарду Куарежма понравился формат МФЛ
Рикарду Куарежма понравился формат МФЛ Фото:

Бывший полузащитник сборной Португалии («Челси», «Интера» и «Барселоны») Рикарду Куарежма дал предварительное согласие на выступление в российской Медиалиге за команду «СиндЕкат». По информации источника, португалец перевезет свою семью в Россию.

«Со слов источников, с Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров. На встрече представители „СиндЕката“ предложили ему выступать за них за внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи», — сообщает telegram-канал Mash на спорте.

Команда «СиндЕкат» проявила интерес к приглашению Куарежмы после успешного дебюта в Медийной футбольной лиге: клуб впервые принимал участие в турнире и смог выйти в полуфинал, заняв первое место в своей группе. Руководство коллектива рассматривает Куарежму как потенциальное усиление основного состава, а также как значимый медийный актив. В ближайшее время запланирована еще одна встреча между сторонами для обсуждения окончательных деталей соглашения.

Корреспондент URA.RU направил запрос представителям ФК «СиндЕкат». Ответ ожидается. 

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Бывший полузащитник сборной Португалии («Челси», «Интера» и «Барселоны») Рикарду Куарежма дал предварительное согласие на выступление в российской Медиалиге за команду «СиндЕкат». По информации источника, португалец перевезет свою семью в Россию. «Со слов источников, с Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров. На встрече представители „СиндЕката“ предложили ему выступать за них за внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи», — сообщает telegram-канал Mash на спорте. Команда «СиндЕкат» проявила интерес к приглашению Куарежмы после успешного дебюта в Медийной футбольной лиге: клуб впервые принимал участие в турнире и смог выйти в полуфинал, заняв первое место в своей группе. Руководство коллектива рассматривает Куарежму как потенциальное усиление основного состава, а также как значимый медийный актив. В ближайшее время запланирована еще одна встреча между сторонами для обсуждения окончательных деталей соглашения. Корреспондент URA.RU направил запрос представителям ФК «СиндЕкат». Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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