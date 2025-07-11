Легенда «Челси» и «Барселоны» будет играть за екатеринбургскую команду

Бывший полузащитник сборной Португалии («Челси», «Интера» и «Барселоны») Рикарду Куарежма дал предварительное согласие на выступление в российской Медиалиге за команду «СиндЕкат». По информации источника, португалец перевезет свою семью в Россию.
«Со слов источников, с Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров. На встрече представители „СиндЕката“ предложили ему выступать за них за внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи», — сообщает telegram-канал Mash на спорте.
Команда «СиндЕкат» проявила интерес к приглашению Куарежмы после успешного дебюта в Медийной футбольной лиге: клуб впервые принимал участие в турнире и смог выйти в полуфинал, заняв первое место в своей группе. Руководство коллектива рассматривает Куарежму как потенциальное усиление основного состава, а также как значимый медийный актив. В ближайшее время запланирована еще одна встреча между сторонами для обсуждения окончательных деталей соглашения.
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям ФК «СиндЕкат». Ответ ожидается.
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