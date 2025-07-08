Миллиардеры везут в Екатеринбург одного из лучших футболистов в истории сборной России

В Екатеринбурге на «Урал футбол фест» выступит Александр Мостовой

09 июля 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

Александр Мостовой является легендарным российским футболистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из лучших футболистов сборной России, экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой приедет в Екатеринбург на фестиваль «Урал футбол фест». Спортсмен пообщается с поклонниками и проведет фотосессию, а после гостей ждет выступление группы «Блестящие». Также в городе пройдут концерт «Банд’Эрос», ночная вечеринка у бассейна, кинопоказы под открытым небом. Все топовые события с пятницы по воскресенье — в афише URA.RU. 11 июля Концерт группы «Банд’Эрос» (18+) Хитмейкеры проведут концерт в CENTRE CLUB. Песни «Про красивую жизнь», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и другие хиты «десятых» прозвучат в 20:00, билеты — от 3000 рублей. Смотреть фильмы можно как на специальных стульчиках, так и на собственном пледе Фото: Размик Закарян © URA.RU «Кинолето УБРиР»? (0+) В Екатеринбурге стартовали бесплатные кинопоказы под открытым небом. В пятницу в парке Маяковского проведут День корейского кино: покажут фильмы «Отважная Лифи», «Семья по выбору» и «Королева Чорин», а также пройдет развлекательная программа и розыгрыш подарков. Киносеансы начинаются в 16:00, 19:00 и 20:15, вход свободный. Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» (0+) На фестивале гости смогут увидеть и купить керамические, деревянные и кожаные изделия, домашний текстиль, украшения, авторские куклы и игрушки. Также организуют зону с продукцией от фермеров, где будут угощать и продавать сыры, масло холодного отжима, рыбу, мед, чай, пряники, пройдут мастер-классы. Начало в 11:00, вход свободный. Катание на сап-серфе на закате (6+) Екатеринбуржцам предлагают необычно провести вечер пятницы: арендовать сап и отправиться на нем провожать закат на городском пруду. В стоимость входят аренда комплекта для сплава, обучение, раздевалка, травяной чай. Участников ждут в 19:30 на Олимпийской набережной у стадиона «Динамо», стоимость — 1500 рублей. 12 июля «Урал футбол фест» (0+) В парке Маяковского пройдет мероприятие для любителей футбола. С 12:00 гостей ждут квесты, подарки, турниры по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу, паблик-ток с бывшим полузащитником «Спартака» и сборной России Александром Мостовым и автограф-сессия. В 19:00 на сцене выступит группа «Блестящие». Мероприятие пройдет при поддержке попечительского совета ФК «Урал», в который входят представители ЕВРАЗа, «СКБ Контура», ГК BROZEX, «Уральских авиалиний», «Синары» и другие. Вход свободный. Популярных рэп-звезд соберут на одной площадке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рэп-фестиваль KONKRETIKA Open-Air (18+) Большой эксклюзивный концерт от представителей независимой рэп-сцены пройдет на летней площадке «Теле-Клуба». Среди хедлайнеров числятся TGK, 9 Грамм, «Восточный округ», Макси АК, Леша Маэстро и другие артисты. Начало в 19:00, билеты — от 2700 рублей. «Стая Pool» (18+) Посетителей ждет девятичасовая программа — перфоманс, световое и звуковое шоу, фото- и тематические зоны, парк аттракционов, маркет, футбольный и баскетбольный турниры. Будут работать четыре музыкальных сцены, теплый бассейн, бары и ресторан. Фестиваль пройдет в Cuba Cuba Baden, начало в 21:00, билеты — от 1599 рублей. Соревнования по вейксерфингу Bereg Wake Push 2025 Турнир проведут на территории ТАО «Берег» в Верхней Сысерти. Участниками станут 25 спортсменов из разных регионов России. В программе числятся не только состязания, но спортивные активности, музыкальный фестиваль, будут доступны катера для катания на вейксерфе вне соревнований и флайборд для всех желающих. Начало в 12:00, вход свободный. 13 июля Леонид Овруцкий и группа «Кватро» (12+) В Летнем театре парка Маяковского состоится концерт, на котором прозвучат как известные зарубежные композиции, так и популярные российские хиты. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 1000 рублей. Гости винного фестиваля смогут ознакомиться с различными напитками Фото: Роман Наумов © URA.RU Выставка армянских вин ArmWine (18+) В «Главном проспекте» устроят выставку для профессионалов винной индустрии и винолюбов. Посетители смогут познакомиться с продукцией, пообщаться с главами производств, энологами, сомелье и организаторами винных туров, насладиться выступлением артистов Большого театра. Мероприятие пройдет до 14 июля включительно, начало в 12:00, билеты — от 3000 рублей. UBC Racing CUP (18+) Шуточное соревнование, где будут сражаться ЗОЖники и люди, которые выпьют алкоголь из кубка. Обоим заездам предстоит прокатиться по грунтовой тропинке несколько кругов, но без каких-либо замеров времени и судейства. Всех желающих ждут на хоре «Лесничка» (внутри Юго-Западного лесопарка). Начало в 18:00, можно внести донат, но в целом вход свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из лучших футболистов сборной России, экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой приедет в Екатеринбург на фестиваль «Урал футбол фест». Спортсмен пообщается с поклонниками и проведет фотосессию, а после гостей ждет выступление группы «Блестящие». Также в городе пройдут концерт «Банд’Эрос», ночная вечеринка у бассейна, кинопоказы под открытым небом. Все топовые события с пятницы по воскресенье — в афише URA.RU. Концерт группы «Банд’Эрос» (18+) Хитмейкеры проведут концерт в CENTRE CLUB. Песни «Про красивую жизнь», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и другие хиты «десятых» прозвучат в 20:00, билеты — от 3000 рублей. «Кинолето УБРиР»? (0+) В Екатеринбурге стартовали бесплатные кинопоказы под открытым небом. В пятницу в парке Маяковского проведут День корейского кино: покажут фильмы «Отважная Лифи», «Семья по выбору» и «Королева Чорин», а также пройдет развлекательная программа и розыгрыш подарков. Киносеансы начинаются в 16:00, 19:00 и 20:15, вход свободный. Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» (0+) На фестивале гости смогут увидеть и купить керамические, деревянные и кожаные изделия, домашний текстиль, украшения, авторские куклы и игрушки. Также организуют зону с продукцией от фермеров, где будут угощать и продавать сыры, масло холодного отжима, рыбу, мед, чай, пряники, пройдут мастер-классы. Начало в 11:00, вход свободный. Катание на сап-серфе на закате (6+) Екатеринбуржцам предлагают необычно провести вечер пятницы: арендовать сап и отправиться на нем провожать закат на городском пруду. В стоимость входят аренда комплекта для сплава, обучение, раздевалка, травяной чай. Участников ждут в 19:30 на Олимпийской набережной у стадиона «Динамо», стоимость — 1500 рублей. «Урал футбол фест» (0+) В парке Маяковского пройдет мероприятие для любителей футбола. С 12:00 гостей ждут квесты, подарки, турниры по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу, паблик-ток с бывшим полузащитником «Спартака» и сборной России Александром Мостовым и автограф-сессия. В 19:00 на сцене выступит группа «Блестящие». Мероприятие пройдет при поддержке попечительского совета ФК «Урал», в который входят представители ЕВРАЗа, «СКБ Контура», ГК BROZEX, «Уральских авиалиний», «Синары» и другие. Вход свободный. Рэп-фестиваль KONKRETIKA Open-Air (18+) Большой эксклюзивный концерт от представителей независимой рэп-сцены пройдет на летней площадке «Теле-Клуба». Среди хедлайнеров числятся TGK, 9 Грамм, «Восточный округ», Макси АК, Леша Маэстро и другие артисты. Начало в 19:00, билеты — от 2700 рублей. «Стая Pool» (18+) Посетителей ждет девятичасовая программа — перфоманс, световое и звуковое шоу, фото- и тематические зоны, парк аттракционов, маркет, футбольный и баскетбольный турниры. Будут работать четыре музыкальных сцены, теплый бассейн, бары и ресторан. Фестиваль пройдет в Cuba Cuba Baden, начало в 21:00, билеты — от 1599 рублей. Соревнования по вейксерфингу Bereg Wake Push 2025 Турнир проведут на территории ТАО «Берег» в Верхней Сысерти. Участниками станут 25 спортсменов из разных регионов России. В программе числятся не только состязания, но спортивные активности, музыкальный фестиваль, будут доступны катера для катания на вейксерфе вне соревнований и флайборд для всех желающих. Начало в 12:00, вход свободный. Леонид Овруцкий и группа «Кватро» (12+) В Летнем театре парка Маяковского состоится концерт, на котором прозвучат как известные зарубежные композиции, так и популярные российские хиты. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 1000 рублей. Выставка армянских вин ArmWine (18+) В «Главном проспекте» устроят выставку для профессионалов винной индустрии и винолюбов. Посетители смогут познакомиться с продукцией, пообщаться с главами производств, энологами, сомелье и организаторами винных туров, насладиться выступлением артистов Большого театра. Мероприятие пройдет до 14 июля включительно, начало в 12:00, билеты — от 3000 рублей. UBC Racing CUP (18+) Шуточное соревнование, где будут сражаться ЗОЖники и люди, которые выпьют алкоголь из кубка. Обоим заездам предстоит прокатиться по грунтовой тропинке несколько кругов, но без каких-либо замеров времени и судейства. Всех желающих ждут на хоре «Лесничка» (внутри Юго-Западного лесопарка). Начало в 18:00, можно внести донат, но в целом вход свободный.