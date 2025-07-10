Россияне жалуются на неполадки в работе СБП: какие регионы затронули сбои

Сегодня, 10 июля, в России зафиксированы масштабные перебои в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи из разных регионов жалуются на невозможность совершать переводы, ошибки при авторизации в банковских приложениях и задержки обработки операций. О сроках восстановления работы сервиса не сообщалось. В каких регионах произошли сбои в работе СБП и что стало их причиной — в материале URA.RU.
В каких регионах фиксируются сбои
В работе СБП фиксируются масштабные сбои. По данным сервиса «Сбой.РФ», наибольшее количество жалоб поступает из:
- Москвы (32%)
- Санкт-Петербурга (16%)
- Краснодарского края (8%)
- Новосибирской, Московской, Иркутской, Ульяновской областей (по 5-6%)
Также проблемы отмечаются в Челябинской области, Удмуртии, Коми, Воронежской, Смоленской, Ярославской, Тульской, Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Рязанской, Ивановской, Свердловской областях и Алтайском крае.
Портал Downdetector зафиксировал более 3,4 тысяч жалоб за час и почти семь тысяч за сутки. Основные проблемы: невозможность отправить или получить переводы, сбои при авторизации в банковских приложениях, задержки в проведении операций.
Что стало причиной сбоев
Роскомнадзор заявил, что не обнаружил признаков хакерских атак на инфраструктуру платежной системы. В то же время Национальная система платежных карт подтвердила наличие технических неполадок, связанных с проблемами у одного из провайдеров. Представители системы сообщили о временном увеличении времени обработки платежей. Конкретные сроки полного восстановления работоспособности сервиса пока не называются.
Что такое СБП
Система быстрых платежей позволяет совершать мгновенные переводы между клиентами разных банков по номеру телефона. В обычном режиме сервис обеспечивает переводы до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Также он предоставляет возможность совершать межбанковские операции на суммы до 30 миллионов рублей между собственными счетами клиента в разных финансовых организациях.
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