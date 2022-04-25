Жительницу Кургана залечили до слепоты, но не дают инвалидность

26 апреля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Кургане ослепшая пациентка с диабетом не может получить инвалидность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Кургана, страдающую сахарным диабетом, лечили до слепоты, и теперь не дают ей оформить инвалидность. Об этом написала соседка ослепшей женщины в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», обращаясь за помощью к департаменту здравоохранения. «Женщина 50 лет, на фоне сахарного диабета с прошлого года лежит по больницам: то палец отрезали, затем второй, затем опять на больничный с ногой, затем операция, после которой пропадает зрение, человек ослеп, совсем. Идет в больницу, просит оформить инвалидность, врачи говорят, еще можно что-то исправить. Назначают лечение, результата нет, сделала операцию — результата нет, сейчас говорят нужно еще операцию, но уже за деньги. Денег у нее нет, детей нет, муж пенсионер. И сегодня увидела ее с разбитым лицом в крови […]. Она хотела в поликлинику идти и упала», — пишет анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что готова предоставить данные пациентки специалистам регионального департамента здравоохранения. «Зачем мучать человека?», — не понимает женщина. В комментариях специалисты депздрава просят сообщить полные данные пациентки, а также поликлинику, за которой она закреплена, и обещают информировать о результатах проверки. URA.RU направило запрос по данному сообщению в депздрав. На момент публикации ответ не поступил. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жительницу Кургана, страдающую сахарным диабетом, лечили до слепоты, и теперь не дают ей оформить инвалидность. Об этом написала соседка ослепшей женщины в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», обращаясь за помощью к департаменту здравоохранения. «Женщина 50 лет, на фоне сахарного диабета с прошлого года лежит по больницам: то палец отрезали, затем второй, затем опять на больничный с ногой, затем операция, после которой пропадает зрение, человек ослеп, совсем. Идет в больницу, просит оформить инвалидность, врачи говорят, еще можно что-то исправить. Назначают лечение, результата нет, сделала операцию — результата нет, сейчас говорят нужно еще операцию, но уже за деньги. Денег у нее нет, детей нет, муж пенсионер. И сегодня увидела ее с разбитым лицом в крови […]. Она хотела в поликлинику идти и упала», — пишет анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что готова предоставить данные пациентки специалистам регионального департамента здравоохранения. «Зачем мучать человека?», — не понимает женщина. В комментариях специалисты депздрава просят сообщить полные данные пациентки, а также поликлинику, за которой она закреплена, и обещают информировать о результатах проверки. URA.RU направило запрос по данному сообщению в депздрав. На момент публикации ответ не поступил.