Пермское предприятие возглавил выходец из Минобороны РФ

26 апреля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Ранее топ-менеджер возглавлял пост в Минобороны РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» стал Андрей Поляков. Как сообщается на сервисе СБИС, соответствующая запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля. По данным СБИС, в период с 2015 по 2017 годы Андрей Поляков занимал пост руководителя ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ». Основным видом деятельности предприятия является аренда или управление собственным недвижимым имуществом. Решение о смене топ-менеджера СМЗ было принято 4 марта этого года. Полномочия прежнего генерального директора компании были досрочно прекращены. Через месяц изменения произошли и в составе совета директоров предприятия. Так, поста председателя совета лишился Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Соликамский магниевый завод занимается производством редкоземельных металлов. Сейчас Генеральная прокуратура РФ добивается возврата предприятия под государственный контроль. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» стал Андрей Поляков. Как сообщается на сервисе СБИС, соответствующая запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля. По данным СБИС, в период с 2015 по 2017 годы Андрей Поляков занимал пост руководителя ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ». Основным видом деятельности предприятия является аренда или управление собственным недвижимым имуществом. Решение о смене топ-менеджера СМЗ было принято 4 марта этого года. Полномочия прежнего генерального директора компании были досрочно прекращены. Через месяц изменения произошли и в составе совета директоров предприятия. Так, поста председателя совета лишился Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Соликамский магниевый завод занимается производством редкоземельных металлов. Сейчас Генеральная прокуратура РФ добивается возврата предприятия под государственный контроль.