Пермское предприятие возглавил выходец из Минобороны РФ

Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» стал Андрей Поляков. Как сообщается на сервисе СБИС, соответствующая запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля.
По данным СБИС, в период с 2015 по 2017 годы Андрей Поляков занимал пост руководителя ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ». Основным видом деятельности предприятия является аренда или управление собственным недвижимым имуществом.
Решение о смене топ-менеджера СМЗ было принято 4 марта этого года. Полномочия прежнего генерального директора компании были досрочно прекращены. Через месяц изменения произошли и в составе совета директоров предприятия. Так, поста председателя совета лишился Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.
Соликамский магниевый завод занимается производством редкоземельных металлов. Сейчас Генеральная прокуратура РФ добивается возврата предприятия под государственный контроль.
Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» стал Андрей Поляков. Как сообщается на сервисе СБИС, соответствующая запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля. По данным СБИС, в период с 2015 по 2017 годы Андрей Поляков занимал пост руководителя ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ». Основным видом деятельности предприятия является аренда или управление собственным недвижимым имуществом. Решение о смене топ-менеджера СМЗ было принято 4 марта этого года. Полномочия прежнего генерального директора компании были досрочно прекращены. Через месяц изменения произошли и в составе совета директоров предприятия. Так, поста председателя совета лишился Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Соликамский магниевый завод занимается производством редкоземельных металлов. Сейчас Генеральная прокуратура РФ добивается возврата предприятия под государственный контроль.