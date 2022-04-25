25 апреля 2022

Пермское предприятие возглавил выходец из Минобороны РФ

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Ранее топ-менеджер возглавлял пост в Минобороны РФ Фото:

Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» стал Андрей Поляков. Как сообщается на сервисе СБИС, соответствующая запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля.

По данным СБИС, в период с 2015 по 2017 годы Андрей Поляков занимал пост руководителя ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ». Основным видом деятельности предприятия является аренда или управление собственным недвижимым имуществом.

Решение о смене топ-менеджера СМЗ было принято 4 марта этого года. Полномочия прежнего генерального директора компании были досрочно прекращены. Через месяц изменения произошли и в составе совета директоров предприятия. Так, поста председателя совета лишился Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Соликамский магниевый завод занимается производством редкоземельных металлов. Сейчас Генеральная прокуратура РФ добивается возврата предприятия под государственный контроль.

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Генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» стал Андрей Поляков. Как сообщается на сервисе СБИС, соответствующая запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля. По данным СБИС, в период с 2015 по 2017 годы Андрей Поляков занимал пост руководителя ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ». Основным видом деятельности предприятия является аренда или управление собственным недвижимым имуществом. Решение о смене топ-менеджера СМЗ было принято 4 марта этого года. Полномочия прежнего генерального директора компании были досрочно прекращены. Через месяц изменения произошли и в составе совета директоров предприятия. Так, поста председателя совета лишился Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Соликамский магниевый завод занимается производством редкоземельных металлов. Сейчас Генеральная прокуратура РФ добивается возврата предприятия под государственный контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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