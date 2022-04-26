Против «Газпрома» и «НОВАТЭКА» ввела санкции Польша

Министерство внутренних дел Польши приняло новый пакет санкций в отношении 35 фирм и 15 граждан России. В списке находятся «Газпром», «НОВАТЭК» и его дочерняя компания, которая находится в Кракове, сообщается на сайте МВД Польши.
«Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны», — приводит польское ведомство слова министра Мариуша Каминьского.
Всем компаниям и лицам, попавшим под санкции, заморозили активы, запретили торговать ценными бумагами и продуктами. Кроме того, «дочка» «НОВАТЭКа» лишилась возможности участвовать в госзакупках. Так же действует запрет для лиц, попавших в список, на въезд в страну.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран. Были нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции.
Министерство внутренних дел Польши приняло новый пакет санкций в отношении 35 фирм и 15 граждан России. В списке находятся «Газпром», «НОВАТЭК» и его дочерняя компания, которая находится в Кракове, сообщается на сайте МВД Польши. «Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны», — приводит польское ведомство слова министра Мариуша Каминьского. Всем компаниям и лицам, попавшим под санкции, заморозили активы, запретили торговать ценными бумагами и продуктами. Кроме того, «дочка» «НОВАТЭКа» лишилась возможности участвовать в госзакупках. Так же действует запрет для лиц, попавших в список, на въезд в страну. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран. Были нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции.