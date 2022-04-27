27 апреля 2022
26 апреля 2022

Убийца из ЯНАО не смог оправдаться перед присяжными в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Убийцу приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима Фото:

Надымский городской суд совместно с присяжными заседателями осудили мужчину, виновного в смерти жителя ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, преступник в ходе ссоры забил потерпевшего насмерть.

«Приговором Надымского городского суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден местный житель. Присяжные заседатели признали доказанным, что в ноябре 2021 года мужчина в ходе ссоры в процессе совместного распития спиртного нанес потерпевшему множественные удары, что повлекло его смерть», — говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Обвиненный попытался обжаловать вердикт в апелляционном порядке, но судебная коллегия оставила его без изменения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Его подозревали в смерти жителя Тарко-Сале.

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Надымский городской суд совместно с присяжными заседателями осудили мужчину, виновного в смерти жителя ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, преступник в ходе ссоры забил потерпевшего насмерть. «Приговором Надымского городского суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден местный житель. Присяжные заседатели признали доказанным, что в ноябре 2021 года мужчина в ходе ссоры в процессе совместного распития спиртного нанес потерпевшему множественные удары, что повлекло его смерть», — говорится в сообщении. Суд приговорил виновного к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Обвиненный попытался обжаловать вердикт в апелляционном порядке, но судебная коллегия оставила его без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Его подозревали в смерти жителя Тарко-Сале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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