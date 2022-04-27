Убийца из ЯНАО не смог оправдаться перед присяжными в суде

28 апреля 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Убийцу приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Надымский городской суд совместно с присяжными заседателями осудили мужчину, виновного в смерти жителя ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, преступник в ходе ссоры забил потерпевшего насмерть. «Приговором Надымского городского суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден местный житель. Присяжные заседатели признали доказанным, что в ноябре 2021 года мужчина в ходе ссоры в процессе совместного распития спиртного нанес потерпевшему множественные удары, что повлекло его смерть», — говорится в сообщении. Суд приговорил виновного к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Обвиненный попытался обжаловать вердикт в апелляционном порядке, но судебная коллегия оставила его без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Его подозревали в смерти жителя Тарко-Сале. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Надымский городской суд совместно с присяжными заседателями осудили мужчину, виновного в смерти жителя ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, преступник в ходе ссоры забил потерпевшего насмерть. «Приговором Надымского городского суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден местный житель. Присяжные заседатели признали доказанным, что в ноябре 2021 года мужчина в ходе ссоры в процессе совместного распития спиртного нанес потерпевшему множественные удары, что повлекло его смерть», — говорится в сообщении. Суд приговорил виновного к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Обвиненный попытался обжаловать вердикт в апелляционном порядке, но судебная коллегия оставила его без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Его подозревали в смерти жителя Тарко-Сале.