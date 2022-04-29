На курганские выборы заявился замдиректора завода олигарха

На довыборы в Шадринскую городскую думу документы подали четыре кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предварительное голосование «Единой России» в рамках довыборов в городскую думу Шадринска (Курганская область) заявились четыре человека. Среди них — заместитель директора Шадринского автоагрегатного завода (входит в структуру, принадлежащую уральскому олигарху Андрею Козицыну). Информацию о кандидатах URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Документы на предварительное голосование по округу №11 подали заместитель директора по персоналу и общим вопросам Шадринского автоагрегатного завода Георгий Поляков и юрисконсульт Водоканала Анна Игнатова. Директор зауральского колледжа физической культуры и здоровья Сергей Аксенов и психолог колледжа Елена Мальнева идут на предварительное голосование по округу №18», — рассказали в реготделении партии.

Довыборы состоятся в сентябре. Изначально документы от кандидатов принимали до 29 апреля. На федеральном сайте «Единой России» указано, что регистрацию кандидатов на предварительное голосование продлили до 13 мая.

Депутатом Шадринской гордумы по округу №18 был Валерий Мурзин. В октябре прошлого года его лишили мандата по требованию прокуратуры из-за выявленных неточностей в декларации. Он пытался обжаловать это решение в суде. Экс-депутат Шадринской гордумы по округу №11 Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года. Ранее URA.RU писало, что довыборы в Шадринске не вызвали интереса среди потенциальных кандидатов.