28 апреля 2022

Сетевой гигант приобрел пермскую компанию

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Частная медицинская сеть Перми вошла в состав федерального сетевого гиганта Фото:

Группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник и заборов крови «Лабдиагностика». Сейчас федеральному сетевому гиганту принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети, говорится в сообщении московской компании.

«Этот проект позволит компании увеличить свою долю на рынке Пермского края, в том числе в сегменте лабораторной диагностики, реализовать стратегию по развитию лабораторной сети», — рассказала президент ГК «Медси» Елена Брусилова. Она также отметила, что после интеграции новых активов в единую сеть, пациенты «Лабдиагностики» смогут оценить удобства новых сервисов «Медси». В том числе, платформу для онлайн-консультаций SmartMed и референс-центры.

В состав медицинской сети «Лабдиагностика» входят 17 мини-клиник и лабораторий в Перми и крае. Группа компаний «Медси» является федеральной сетью клиник и медцентров, действующих по всей стране.

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Группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник и заборов крови «Лабдиагностика». Сейчас федеральному сетевому гиганту принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети, говорится в сообщении московской компании. «Этот проект позволит компании увеличить свою долю на рынке Пермского края, в том числе в сегменте лабораторной диагностики, реализовать стратегию по развитию лабораторной сети», — рассказала президент ГК «Медси» Елена Брусилова. Она также отметила, что после интеграции новых активов в единую сеть, пациенты «Лабдиагностики» смогут оценить удобства новых сервисов «Медси». В том числе, платформу для онлайн-консультаций SmartMed и референс-центры. В состав медицинской сети «Лабдиагностика» входят 17 мини-клиник и лабораторий в Перми и крае. Группа компаний «Медси» является федеральной сетью клиник и медцентров, действующих по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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