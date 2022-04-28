Сетевой гигант приобрел пермскую компанию

29 апреля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Частная медицинская сеть Перми вошла в состав федерального сетевого гиганта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник и заборов крови «Лабдиагностика». Сейчас федеральному сетевому гиганту принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети, говорится в сообщении московской компании. «Этот проект позволит компании увеличить свою долю на рынке Пермского края, в том числе в сегменте лабораторной диагностики, реализовать стратегию по развитию лабораторной сети», — рассказала президент ГК «Медси» Елена Брусилова. Она также отметила, что после интеграции новых активов в единую сеть, пациенты «Лабдиагностики» смогут оценить удобства новых сервисов «Медси». В том числе, платформу для онлайн-консультаций SmartMed и референс-центры. В состав медицинской сети «Лабдиагностика» входят 17 мини-клиник и лабораторий в Перми и крае. Группа компаний «Медси» является федеральной сетью клиник и медцентров, действующих по всей стране. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник и заборов крови «Лабдиагностика». Сейчас федеральному сетевому гиганту принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети, говорится в сообщении московской компании. «Этот проект позволит компании увеличить свою долю на рынке Пермского края, в том числе в сегменте лабораторной диагностики, реализовать стратегию по развитию лабораторной сети», — рассказала президент ГК «Медси» Елена Брусилова. Она также отметила, что после интеграции новых активов в единую сеть, пациенты «Лабдиагностики» смогут оценить удобства новых сервисов «Медси». В том числе, платформу для онлайн-консультаций SmartMed и референс-центры. В состав медицинской сети «Лабдиагностика» входят 17 мини-клиник и лабораторий в Перми и крае. Группа компаний «Медси» является федеральной сетью клиник и медцентров, действующих по всей стране.