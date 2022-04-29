Авария произошла на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое, произошло 30 апреля, примерно в 7 утра на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Информация опубликована в telegram-канале пермской ГИБДД.

«Водитель легкового автомобиля отечественного производства, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся по встречному направлению. Водитель и пассажир легковушки получили травмы не совместимые с жизнью», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

О случившейся аварии в соцсети рассказал начальник ГИБДД Горнозаводского городского округа Андрей Фомин. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли Фото: telegram-канал ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Все обстоятельства происшествия выясняются Фото: telegram-канал ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю