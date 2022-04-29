Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое, произошло 30 апреля, примерно в 7 утра на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Информация опубликована в telegram-канале пермской ГИБДД.
«Водитель легкового автомобиля отечественного производства, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся по встречному направлению. Водитель и пассажир легковушки получили травмы не совместимые с жизнью», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
О случившейся аварии в соцсети рассказал начальник ГИБДД Горнозаводского городского округа Андрей Фомин. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли
Фото: telegram-канал ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
Все обстоятельства происшествия выясняются
Фото: telegram-канал ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое, произошло 30 апреля, примерно в 7 утра на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Информация опубликована в telegram-канале пермской ГИБДД. «Водитель легкового автомобиля отечественного производства, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся по встречному направлению. Водитель и пассажир легковушки получили травмы не совместимые с жизнью», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. О случившейся аварии в соцсети рассказал начальник ГИБДД Горнозаводского городского округа Андрей Фомин. Все обстоятельства происшествия уточняются.