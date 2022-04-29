29 апреля 2022

На пермской трассе вблизи Екатеринбурга произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Авария произошла на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области Фото:

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое, произошло 30 апреля, примерно в 7 утра на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Информация опубликована в telegram-канале пермской ГИБДД.

«Водитель легкового автомобиля отечественного производства, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся по встречному направлению. Водитель и пассажир легковушки получили травмы не совместимые с жизнью», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

О случившейся аварии в соцсети рассказал начальник ГИБДД Горнозаводского городского округа Андрей Фомин. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли
Фото:
Все обстоятельства происшествия выясняются
Фото:

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое, произошло 30 апреля, примерно в 7 утра на 34-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Информация опубликована в telegram-канале пермской ГИБДД. «Водитель легкового автомобиля отечественного производства, не справившись с управлением, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся по встречному направлению. Водитель и пассажир легковушки получили травмы не совместимые с жизнью», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. О случившейся аварии в соцсети рассказал начальник ГИБДД Горнозаводского городского округа Андрей Фомин. Все обстоятельства происшествия уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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