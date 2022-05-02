Депутат Кравченко высказался о введении «золотых паспортов» в РФ

03 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Иностранных бизнесменов в РФ ждут привлекательные условия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россия может стать конкурентноспособным государством в вопросе выдачи гражданства за инвестиции в экономику (по аналогии с «золотыми паспортами»), однако иностранцы должны будут выучить язык, знать исторические события, традиции и символы страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Идея с „золотыми паспортами“ активно применяется на Западе и, как мне кажется, об этом точно можно поразмышлять и подумать в нашей стране. Я уверен, что мы можем быть в этом вопросе довольно конкурентноспособны. В первую очередь надо понимать, что Россия является настоящим оплотом традиционных ценностей, которые во многих странах Европы считаются уже чуть ли не дурным тоном», — сказал Денис Кравченко. По словам депутата Госдумы, решение может привлечь многих иностранных бизнесменов. «Наше государство предлагает самые привлекательные условия для зарубежного бизнеса с точки зрения доходности, а также гарантирует исполнение обязательств перед инвесторами, чего опять же нельзя с такой же уверенностью сказать про западные страны в контексте последних событий», — отметил он. Человек, претендующий на российское гражданство за инвестиции в экономику, должен знать культурное наследие страны, считает парламентарий. «Надо тут понимать, что помимо экономической составляющей вопроса есть еще и культурная, так что, обсуждая эту тему, не стоит забывать, что гражданин страны — это еще носитель культуры. Так что историко-ценностный аспект требуемой ассимиляции, в рамках которого изучение языка и основных историко-культурных вех, традиций и символов должно быть обязательным, точно упускать нельзя», — заключил собеседник агентства. В ноябре 2020 года Минэкономразвития РФ начало работу над введением «золотых паспортов» для иностранцев. Но вместо гражданства в планах министерства была выдача вида на жительство. Как стало известно СМИ, чтобы получить «золотой паспорт» иностранцы должны выполнить как минимум одно из четырех условий. Среди них — владение российской компанией, с вложением капитала не менее 15 млн рублей; инвестирование 15 млн рублей в российский бизнес; открытие собственного дела с начальным капиталом не менее 10 млн рублей; не менее трех лет являться владельцем гособлигаций или недвижимости стоимостью 30 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия может стать конкурентноспособным государством в вопросе выдачи гражданства за инвестиции в экономику (по аналогии с «золотыми паспортами»), однако иностранцы должны будут выучить язык, знать исторические события, традиции и символы страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Идея с „золотыми паспортами“ активно применяется на Западе и, как мне кажется, об этом точно можно поразмышлять и подумать в нашей стране. Я уверен, что мы можем быть в этом вопросе довольно конкурентноспособны. В первую очередь надо понимать, что Россия является настоящим оплотом традиционных ценностей, которые во многих странах Европы считаются уже чуть ли не дурным тоном», — сказал Денис Кравченко. По словам депутата Госдумы, решение может привлечь многих иностранных бизнесменов. «Наше государство предлагает самые привлекательные условия для зарубежного бизнеса с точки зрения доходности, а также гарантирует исполнение обязательств перед инвесторами, чего опять же нельзя с такой же уверенностью сказать про западные страны в контексте последних событий», — отметил он. Человек, претендующий на российское гражданство за инвестиции в экономику, должен знать культурное наследие страны, считает парламентарий. «Надо тут понимать, что помимо экономической составляющей вопроса есть еще и культурная, так что, обсуждая эту тему, не стоит забывать, что гражданин страны — это еще носитель культуры. Так что историко-ценностный аспект требуемой ассимиляции, в рамках которого изучение языка и основных историко-культурных вех, традиций и символов должно быть обязательным, точно упускать нельзя», — заключил собеседник агентства. В ноябре 2020 года Минэкономразвития РФ начало работу над введением «золотых паспортов» для иностранцев. Но вместо гражданства в планах министерства была выдача вида на жительство. Как стало известно СМИ, чтобы получить «золотой паспорт» иностранцы должны выполнить как минимум одно из четырех условий. Среди них — владение российской компанией, с вложением капитала не менее 15 млн рублей; инвестирование 15 млн рублей в российский бизнес; открытие собственного дела с начальным капиталом не менее 10 млн рублей; не менее трех лет являться владельцем гособлигаций или недвижимости стоимостью 30 млн рублей.