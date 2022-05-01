Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям с просьбой о помощи в условиях пожаров. Видеобращение опубликовано в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Просьба максимально помогать нам бороться с тушением лесных пожаров. Сегодня огромные силы и средства стянуты на тушение пожаров и в лесах, и на подходах к муниципальным образованиям. Чтобы полностью ликвидировать угрозу, необходимо, чтобы больше нигде не горело. Мы постараемся все эти вещи ликвидировать, но только с вашей помощью», — обратился Шумков. Он еще раз попросил жителей области не разжигать костры, не жарить шашлыки, соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил правительству, мэрии и управлению МЧС вернуться к советскому опыту борьбы с пожарами. Речь идет о создании добровольных пожарных дружин. 2 мая в ликвидации природных пожаров задействовано более 700 человек и 140 единиц техники. Работает авиация МЧС России. Кроме этого, в Курган прибыли авиапожарные из Архангельска. Наиболее сложная обстановка, по данным курганского МЧС, в Кетовском, Каргапольском и Белозерском муниципальных округах. С 28 апреля в области введен режим ЧС.