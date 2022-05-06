Тюменцы готовы заплатить, чтобы им заняли бесплатную беседку

Тюменцы сами ищут людей, которые готовы занять им беседку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени просят занять им беседку в Гилевской роще. Такие объявления появились на сервисе «Юла», где за эту услугу готовы заплатить до 1000 рублей.

«Необходимо занять беседку 8 мая в Гилевской роще. Если заходить с улицы вербная (через мостик), то это девятая беседка по счету, справа», — сообщается в описании одного из объявлений. За свою просьбу заказчики предлагают от 500 до 1000 рублей.

Из-за введения особого противопожарного режима Гилевская роща стала одним из 15 мест в Тюмени, где в специально оборудованных зонах можно жарить шашлыки и другую пищу на открытом огне. Также это место отдыха оказалось одним из вариантов выбраться на природу после запрета посещения лесов в Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году тюменцы организовали бизнес по бронированию бесплатных беседок в Гилевской роще. Жители города тогда сами предлагали забронировать место отдыха, а цены на услугу варьировались от 450 до 1500 рублей.