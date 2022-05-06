06 мая 2022

Тюменцы готовы заплатить, чтобы им заняли бесплатную беседку

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, беседка, отдых на природе, отдых в лесу, отдых в парке, отдых, гилевская роща
Тюменцы сами ищут людей, которые готовы занять им беседку Фото:

Жители Тюмени просят занять им беседку в Гилевской роще. Такие объявления появились на сервисе «Юла», где за эту услугу готовы заплатить до 1000 рублей.

«Необходимо занять беседку 8 мая в Гилевской роще. Если заходить с улицы вербная (через мостик), то это девятая беседка по счету, справа», — сообщается в описании одного из объявлений. За свою просьбу заказчики предлагают от 500 до 1000 рублей.

Из-за введения особого противопожарного режима Гилевская роща стала одним из 15 мест в Тюмени, где в специально оборудованных зонах можно жарить шашлыки и другую пищу на открытом огне. Также это место отдыха оказалось одним из вариантов выбраться на природу после запрета посещения лесов в Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году тюменцы организовали бизнес по бронированию бесплатных беседок в Гилевской роще. Жители города тогда сами предлагали забронировать место отдыха, а цены на услугу варьировались от 450 до 1500 рублей.

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Жители Тюмени просят занять им беседку в Гилевской роще. Такие объявления появились на сервисе «Юла», где за эту услугу готовы заплатить до 1000 рублей. «Необходимо занять беседку 8 мая в Гилевской роще. Если заходить с улицы вербная (через мостик), то это девятая беседка по счету, справа», — сообщается в описании одного из объявлений. За свою просьбу заказчики предлагают от 500 до 1000 рублей. Из-за введения особого противопожарного режима Гилевская роща стала одним из 15 мест в Тюмени, где в специально оборудованных зонах можно жарить шашлыки и другую пищу на открытом огне. Также это место отдыха оказалось одним из вариантов выбраться на природу после запрета посещения лесов в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году тюменцы организовали бизнес по бронированию бесплатных беседок в Гилевской роще. Жители города тогда сами предлагали забронировать место отдыха, а цены на услугу варьировались от 450 до 1500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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