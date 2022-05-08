Евгений Куйвашев и Эдуард Россель одними из первых возложили цветы к Вечному огню Фото: Размик Закарян © URA.RU

Первые лица свердловской власти и главы силовых ведомств ранним утром 9 мая почтили память уральских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Продолжая давнюю традицию, представители истеблишмента возложили венки к Вечному огню Широкореченского мемориала в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Первыми по праву венок к Вечному огню возлагают ветераны-орденоносцы, представители городского совета ветеранов, ветераны вооруженных сил. Венок от губернатора, правительства и законодательного собрания Свердловской области возлагают Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина», — объявил диктор. Подходя с букетом красных гвоздик к обелиску, глава региона опустился на одно колено.

Вместе с губернатором и спикером парламента цветы возложил сенатор Эдуард Россель. Следом почтили память воинов мэр Алексей Орлов и глава гордумы Игорь Володин, начальник областного главка МВД Александр Мешков, митрополит Евгений, а также заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов. Центральный военный округ на церемонии представлял зам главнокомандующего генерал-майор Рустам Миннекаев — его начальник Александр Лапин в эти дни находится в зоне боевых действий на Украине.

Павших уральцев также почтили работающие в Екатеринбурге иностранные делегации — сотрудники консульств Вьетнама, Узбекистана, Белоруссии и других государств. Позднее к траурному шествию присоединились екатеринбургские кадеты, члены патриотических организаций и рядовые горожане — несколько тысяч человек. По завершении церемонии VIP-политики заняли места в двух автобусах и отправились в центр Екатеринбурга на традиционный Парад Победы.

Возлагая букет к Вечному огню, губернатор Евгений Куйвашев на несколько секунд опустился на колено Фото: Размик Закарян © URA.RU

Одними из первых цветы возложили спикер заксобрания Людмила Бабушкина… Фото: Размик Закарян © URA.RU

…и сенатор Эдуард Россель Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полпредство президента в УрФО представил Борис Кириллов — заместитель полпреда Владимира Якушева, у которого в этот день изменился рабочий график Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов задержался у обелиска дольше своих коллег: полминуты он провел в тишине, глядя на Вечный огонь Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вместе с лидерами городской и областной власти цветы принесли статусные генералы и представители духовенства Фото: Размик Закарян © URA.RU

Всего к Вечному огню ранним утром 9 мая пришли несколько тысяч екатеринбуржцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

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