Первые лица свердловской власти и главы силовых ведомств ранним утром 9 мая почтили память уральских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Продолжая давнюю традицию, представители истеблишмента возложили венки к Вечному огню Широкореченского мемориала в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Первыми по праву венок к Вечному огню возлагают ветераны-орденоносцы, представители городского совета ветеранов, ветераны вооруженных сил. Венок от губернатора, правительства и законодательного собрания Свердловской области возлагают Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина», — объявил диктор. Подходя с букетом красных гвоздик к обелиску, глава региона опустился на одно колено.
Вместе с губернатором и спикером парламента цветы возложил сенатор Эдуард Россель. Следом почтили память воинов мэр Алексей Орлов и глава гордумы Игорь Володин, начальник областного главка МВД Александр Мешков, митрополит Евгений, а также заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов. Центральный военный округ на церемонии представлял зам главнокомандующего генерал-майор Рустам Миннекаев — его начальник Александр Лапин в эти дни находится в зоне боевых действий на Украине.
Павших уральцев также почтили работающие в Екатеринбурге иностранные делегации — сотрудники консульств Вьетнама, Узбекистана, Белоруссии и других государств. Позднее к траурному шествию присоединились екатеринбургские кадеты, члены патриотических организаций и рядовые горожане — несколько тысяч человек. По завершении церемонии VIP-политики заняли места в двух автобусах и отправились в центр Екатеринбурга на традиционный Парад Победы.
Возлагая букет к Вечному огню, губернатор Евгений Куйвашев на несколько секунд опустился на колено
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Первые лица свердловской власти и главы силовых ведомств ранним утром 9 мая почтили память уральских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Продолжая давнюю традицию, представители истеблишмента возложили венки к Вечному огню Широкореченского мемориала в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Первыми по праву венок к Вечному огню возлагают ветераны-орденоносцы, представители городского совета ветеранов, ветераны вооруженных сил. Венок от губернатора, правительства и законодательного собрания Свердловской области возлагают Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина», — объявил диктор. Подходя с букетом красных гвоздик к обелиску, глава региона опустился на одно колено. Вместе с губернатором и спикером парламента цветы возложил сенатор Эдуард Россель. Следом почтили память воинов мэр Алексей Орлов и глава гордумы Игорь Володин, начальник областного главка МВД Александр Мешков, митрополит Евгений, а также заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов. Центральный военный округ на церемонии представлял зам главнокомандующего генерал-майор Рустам Миннекаев — его начальник Александр Лапин в эти дни находится в зоне боевых действий на Украине. Павших уральцев также почтили работающие в Екатеринбурге иностранные делегации — сотрудники консульств Вьетнама, Узбекистана, Белоруссии и других государств. Позднее к траурному шествию присоединились екатеринбургские кадеты, члены патриотических организаций и рядовые горожане — несколько тысяч человек. По завершении церемонии VIP-политики заняли места в двух автобусах и отправились в центр Екатеринбурга на традиционный Парад Победы.