04 октября 2025

Таких всего 10: самый дорогой пикап был замечен в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили Mercedes-Benz Brabus P900
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цена на пикап начинается от 150 миллионов рублей
Цена на пикап начинается от 150 миллионов рублей Фото:

На одной из парковок Екатеринбурга был замечен самый дорогой пикап в стране Mercedes-Benz Brabus P900 Rocket Edition One of Ten. Во всей России таких всего два, а в мире 10. Цена такого пикапа начинается от 150 миллионов рублей.

«Монстр» на колесах создан на базе Mercedes-AMG G63. Внутри у авто уникальная кожаная отделка с яркими спортивными элементами. Под капотом у пикапа 4,5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. При этом машина крайне экологична. 

Поскольку модель является ограниченной, цена на нее быстро взлетела вверх. На данный момент в России купить машину невозможно. Минимальная цена привоза пикапа из-за границы — 150 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На одной из парковок Екатеринбурга был замечен самый дорогой пикап в стране Mercedes-Benz Brabus P900 Rocket Edition One of Ten. Во всей России таких всего два, а в мире 10. Цена такого пикапа начинается от 150 миллионов рублей. «Монстр» на колесах создан на базе Mercedes-AMG G63. Внутри у авто уникальная кожаная отделка с яркими спортивными элементами. Под капотом у пикапа 4,5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. При этом машина крайне экологична.  Поскольку модель является ограниченной, цена на нее быстро взлетела вверх. На данный момент в России купить машину невозможно. Минимальная цена привоза пикапа из-за границы — 150 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...