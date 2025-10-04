На одной из парковок Екатеринбурга был замечен самый дорогой пикап в стране Mercedes-Benz Brabus P900 Rocket Edition One of Ten. Во всей России таких всего два, а в мире 10. Цена такого пикапа начинается от 150 миллионов рублей.
«Монстр» на колесах создан на базе Mercedes-AMG G63. Внутри у авто уникальная кожаная отделка с яркими спортивными элементами. Под капотом у пикапа 4,5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. При этом машина крайне экологична.
Поскольку модель является ограниченной, цена на нее быстро взлетела вверх. На данный момент в России купить машину невозможно. Минимальная цена привоза пикапа из-за границы — 150 миллионов рублей.
