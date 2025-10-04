В свердловском селе сгорели два частных дома, есть пострадавшая

В селе Башкарское сгорели два частных дома и надворные постройки. При пожаре пострадала хозяйка одного из домов, из-за полученных травм ее госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.
«Возгорание было ликвидировано за 70 минут 8 огнеборцами и 4 единицами техники. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Всего за сутки в частном секторе произошло 11 пожаров.
Ранее в Екатеринбурге двое мужчин пострадали, пытаясь потушить пожар в сауне. Огонь окутал первый этаж коттеджа и едва не перекинулся на второй.
