04 октября 2025

В свердловском селе сгорели два частных дома, есть пострадавшая

Огонь охватил сотни квадратных метров
В селе Башкарское сгорели два частных дома и надворные постройки. При пожаре пострадала хозяйка одного из домов, из-за полученных травм ее госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

«Возгорание было ликвидировано за 70 минут 8 огнеборцами и 4 единицами техники. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Всего за сутки в частном секторе произошло 11 пожаров.

Ранее в Екатеринбурге двое мужчин пострадали, пытаясь потушить пожар в сауне. Огонь окутал первый этаж коттеджа и едва не перекинулся на второй. 

